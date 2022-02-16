快訊

多所惡質私校「被停招」 教團：監督欠周的董事是幫兇

獨／巴戈離世 方芳芳：他告訴我人生很短，但很幸福

聽新聞
test
0:00 / 0:00

他WFH開會暫離 毛球主席秒竄出霸佔鏡頭「嚴肅臉準備報告」同事笑翻

聯合新聞網 / 綜合報導
貓咪趁主人不在的時候跑到鏡頭前面主持視訊會議。 (圖/取自推特)
貓咪趁主人不在的時候跑到鏡頭前面主持視訊會議。 (圖/取自推特)

新冠肺炎疫情持續延燒，許多人的公司都會超前部署WFH開視訊會議，不過這也會讓家裡有毛小孩的飼主哭笑不得。日前有一名網友正在準備視訊會議，結果家裡養的貓咪跑到鏡頭前面，正襟危坐看起來就像是要主持會議，不但把同事萌翻，網友們也都被治癒了。

網友「ホルン（horn）」在推特發文，家裡養了一隻可愛的蘇格蘭摺耳貓「赫恩(Horn)」，2021年3月出生的牠還沒滿一歲，是個非常可愛又調皮搗蛋的孩子。有一天赫恩趁著主人正在開視訊會議、起身去上廁所的空檔時間「霸占主席台」，湊到電腦鏡頭前面晃來晃去，還跟主人的同事們打招呼，由於動作實在是太自然，乍看還以為貓咪要來代替主人開會。

赫恩的主人表示，那時候他正在家中上班使用視訊軟體開會，忘記赫恩剛剛睡醒人就離開了，等到他回來的時候赫恩的萌樣已經全部被同事跟主管看光光，他無奈的說「我家貓咪在2個螢幕前面露出了超有自信的表情」。

由於太多網友敲碗想要看赫恩開會的正面照，飼主就跟家人開了一場視訊會議，只見赫恩立刻跑過來重現當初他代替主人跟同事開會的模樣，表情相當嚴肅正經。赫恩可愛的照片曝光後吸引不少網友熱議，網友們表示「開視訊會議只是基本功，牠以後就會用鍵盤打字了」、「同事跟主管們應該覺得心情很好」、「這麼可愛的貓咪同事我也要」。

貓咪 新冠肺炎

延伸閱讀

鐵齒黑狗咬爆大理石+貴鬆鬆「呆森」！他傻眼問：這隻該怎麼處理

大黑熊闖民宅！離開前超有禮貌「咬鎖關門」影片曝光網笑：工讀生出來

等了8年！兔寶「凶暴狂咬→黏TT窩懷裡」 聽到媽咪叫牠秒衝出撒嬌討抱

虎斑喵皇超愛蹭蹭 紙箱屋「前門爽擼到後門」快垮掉..枕頭被被也逃不過

相關新聞

他WFH開會暫離 毛球主席秒竄出霸佔鏡頭「嚴肅臉準備報告」同事笑翻

新冠肺炎疫情持續延燒，許多人的公司都會超前部署WFH開視訊會議，不過這也會讓家裡有毛小孩的飼主哭笑不得。日前有一名網友正在準備視訊會議，結果家裡養的貓咪跑到鏡頭前面，正襟危坐看起來就像是要主持會議，不但把同事萌翻，網友們也都被治癒了。

【動物冷知識】牛豬雞只有牛肉可以免「全熟」？其實這類牛肉也不行

哈囉大家好，我是帽帽！ 你們有去牛排館點過雞排或豬排嗎？

回家路上遇到3隻山豬要過嗎？過來人曝恐怖下場：快逃

你看過山豬嗎？一名網友在返家途中，卻遇到三頭山豬正在吃晚餐，讓他好奇問遇到這種狀況應該怎麼辦才好。不過這樣的場景卻讓不少人替他捏把冷汗，過來人紛紛要他快點逃。

屏東比特犬「索爾」開放認養申請方式曝光 網揭牠「翻肚討摸」親人現況

屏東縣春日鄉在2021年12月2日發生一件憾事，一名男童跑去鄰居家遭比特犬「索爾」咬死，有動保團體為牠請命，希望索爾不要被人道處理，如今已經有好消息傳來。屏東縣政府農業處日前表示，已正式開放索爾給民眾認養，認養者必須出示切結書及認養計劃書各乙份。

小寶寶爆哭停不下來 三花貓保母超專業「喵掌安撫術」讓他秒露天使笑容

許多家裡同時養著毛孩子與小嬰兒的家庭，都會出現毛小孩很盡責擔任保母的可愛畫面。日前一名網友曬出家裡嫩嬰與貓咪的互動短片，只見小嬰兒開始哭鬧時，坐在一邊的貓咪很緊張得趕快去安撫寶寶，寶寶一看到貓咪來了馬上破涕為笑，溫馨的互動融化不少網友。

他起床驚見房間滿地垃圾慘被拆光 調監視器「半夜竊盜集團5小偷爽吃」看傻了

很多毛小孩無法抗拒零食的誘惑，不過沒有把零食收好，被貪吃毛孩發現可是很驚人的。最近有一部影片在網路上瘋傳，一名貓奴發現給貓咪吃的零食常常不見，卻又找不到原因，後來他透過架設室內監視器看到原來兇手就是家裡的五隻貓咪。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。