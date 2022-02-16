他WFH開會暫離 毛球主席秒竄出霸佔鏡頭「嚴肅臉準備報告」同事笑翻

新冠肺炎疫情持續延燒，許多人的公司都會超前部署WFH開視訊會議，不過這也會讓家裡有毛小孩的飼主哭笑不得。日前有一名網友正在準備視訊會議，結果家裡養的貓咪跑到鏡頭前面，正襟危坐看起來就像是要主持會議，不但把同事萌翻，網友們也都被治癒了。

網友「ホルン（horn）」在推特發文，家裡養了一隻可愛的蘇格蘭摺耳貓「赫恩(Horn)」，2021年3月出生的牠還沒滿一歲，是個非常可愛又調皮搗蛋的孩子。有一天赫恩趁著主人正在開視訊會議、起身去上廁所的空檔時間「霸占主席台」，湊到電腦鏡頭前面晃來晃去，還跟主人的同事們打招呼，由於動作實在是太自然，乍看還以為貓咪要來代替主人開會。

赫恩的主人表示，那時候他正在家中上班使用視訊軟體開會，忘記赫恩剛剛睡醒人就離開了，等到他回來的時候赫恩的萌樣已經全部被同事跟主管看光光，他無奈的說「我家貓咪在2個螢幕前面露出了超有自信的表情」。

由於太多網友敲碗想要看赫恩開會的正面照，飼主就跟家人開了一場視訊會議，只見赫恩立刻跑過來重現當初他代替主人跟同事開會的模樣，表情相當嚴肅正經。赫恩可愛的照片曝光後吸引不少網友熱議，網友們表示「開視訊會議只是基本功，牠以後就會用鍵盤打字了」、「同事跟主管們應該覺得心情很好」、「這麼可愛的貓咪同事我也要」。

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