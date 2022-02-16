天竺鼠辦桌影片曝光 網友憂殘酷真相：選美然後殺來吃？

看過天竺鼠車車，但你知道現實生活中天竺鼠辦桌的樣子嗎？國外臉書粉專分享一段影片，畫面中一大群數十隻天竺鼠正在吃大餐，可愛的模樣融化不少人的心。不過這幅景象卻讓網友們擔心起這群天竺鼠的現況。

臉書粉專Masons' Cavies釋出一段影片，在2月14日情人節當天辦了一桌素食大餐，各種花色的天竺鼠都來共襄盛舉。辦桌的菜色也不馬虎，共有玉米、西瓜、胡蘿蔔等各式蔬果。剛開動時看似相當有秩序，但隨後一支影片卻曝光根本沒有餐桌禮儀可言，食物掉滿地，更有鼠鼠直接爬上桌子大快朵頤。

影片被轉傳到台灣臉書社團後，網友忍不住直呼「太可愛了啦」「好豐盛puipui」「大型車聚」「現場一定很吵」「沒開聲音但我還是聽得到」。也有網友話鋒一轉，開始祈禱鼠鼠們依然平安，「告訴我這裡不是秘魯…」「中南美洲選美然後殺來吃的辦桌？」

其實在秘魯當地有「天竺鼠節」的活動，當地人會幫自己養的天竺鼠打扮，接著選出穿最美的、跑最快的、以及最大隻的天竺鼠，而落敗的鼠鼠們則會成為桌上佳餚。不過影片中的鼠鼠都是由粉專主人所飼養，目前總計達116隻，並非網友所擔心的秘魯天竺鼠節。

在天竺鼠節這一天，秘魯居民會幫天竺鼠穿衣打扮。美聯社

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