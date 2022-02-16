重病黑貓捨不得媽「她好難過」主人還想救 她曝陪伴臨終毛孩1關鍵心態

最近接到了幾個案子都是關於即將離開這個世界的毛孩，感觸很多想來跟大家分享一些心得。

「這個身體好痛，我想要離開了，可是馬麻好難過，為了馬麻我可以再撐一下下...」

每次連線時我幾乎都可以感覺到牠們身體上的疼痛與疲憊，心也總是揪成一團，從牠們微弱的氣息中我知道這些孩子是用盡全力地在與我連結，告訴牠們的主人最後想說的話，這當中也包含了許多內疚與擔憂。

孩子別哭，千萬不要因為自己即將要離開而感到內疚好嗎？

可是每當我把這些訊息傳達給主人時，我常得到這樣的回應，「 我知道，但我想再讓牠動手術看看...我覺得還有可能...醫生說動手術還有希望...」，甚至還有人跟我說，我明天帶牠去廟裡求菩薩看看。

你說你知道，但你真的知道嗎？

我知道好難好難，我明白面對孩子的離去就像心被割了一塊那樣難受，我也明白主人不想放棄任何一絲一毫可以讓孩子延續生命的機會，沒錯，現在的醫療技術的確做得到，牠們也會因為你的不捨而選擇繼續撐下去，直到筋疲力盡為止，可是你真的願意讓牠繼續承受這麼多痛苦嗎？

動物面對生死的態度很坦然，什麼時候該走什麼時候該前往下一個地方，牠們都很清楚，可是我們卻很習慣逃避這件事，越是害怕越是無法面對，尤其是在離開前，待在能量耗弱的身體裡是非常非常痛苦的，牠們多留一天就是多痛苦一天，哪怕是一分一秒都是痛苦。

如果有一天你也必須面對這件事情，是不是可以坦然一點，可以理性地面對它，真正的愛應該是沒有任何束縛沒有任何壓力的，不要讓即將離去的孩子覺得難過覺得愧疚覺得自已做錯事情，這樣才是真正互相理解且包容的愛。

如果你問我這個時候可以怎麼做，請你待在孩子身邊跟牠說說話告訴牠你好棒，用你們平常的相處模式對牠，尊重牠想離開的意願，並讓牠知道想離開的時候可以放心離開，靜靜地陪伴牠們走完最後一哩路。

記得，請謝謝牠們來過這個世界，也謝謝牠們帶給你這麼多獨一無二的美好回憶。

本文與插圖由「寵物溝通師 Amanda 毛孩們的秘密日記」獨家授權提供，非經許可不得轉載。

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