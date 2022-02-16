虎斑喵皇超愛蹭蹭 紙箱屋「前門爽擼到後門」快垮掉..枕頭被被也逃不過

貓咪是一種超愛紙箱的生物，只要有紙箱就有牠們穿梭流連的身影。一名貓奴日前曬出自家貓咪可愛的照片，哭笑不得的說「家裡的紙箱屋已經被擼到半解體了」，但家裡貓咪可不只喜歡蹭紙箱而已，只要可以蹭的地方到處都可以見到牠，可愛的模樣吸引不少網友熱議。

網友「妃妃后后爭寵中」日前在Dcard貼出一篇文章，家裡養了兩隻虎斑貓，姐姐叫「后后」妹妹叫「妃妃」，兩隻貓咪長得相當神似，能夠辨別的方式只有后后的腳是有白色襪子、而妃妃沒有。某天飼主貼出妃妃的一個奇怪習慣，就是很喜歡到處蹭東西，家裡的紙箱屋已經被牠蹭到幾乎半解體，但妃妃永遠不放過可以蹭的地方，舉凡毛毯、枕頭、包包都是牠狂蹭「饋頭」的好地方。

妃妃媽媽表示，家裡的紙箱屋是妃妃最喜歡蹭的聖地，幾乎每天都要蹭個一百次才會開心，還有彩色小枕頭、帆布袋跟牠的「專屬安心小毯毯」都是心頭好，甚至連人跟姐姐「后后」都是牠狂蹭的對象。不過不要看妃妃好像什麼東西都喜歡蹭，牠也有不喜歡蹭的人事物，像是媽媽的手，每當她伸手想去摸摸貓咪的時候，都會被妃妃一個貓掌擋住不准摸。

貼文PO出後吸引不少網友留言，不少網友笑著表示「一個貓屋從前門擼到後門真的太好笑」、「怎麼可以這麼可愛」、「縫隙裡的眼神好有戲」、「我家貓咪也很喜歡擼紙箱」。

沙發上的長枕頭也是妃妃的心頭好。 (圖/Dcard網友授權提供，未經同意請勿轉載)

在小毯毯上面蹭蹭最舒服啦。 (圖/Dcard網友授權提供，未經同意請勿轉載)

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