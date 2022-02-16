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鐵齒黑狗咬爆大理石+貴鬆鬆「呆森」！他傻眼問：這隻該怎麼處理

聯合新聞網 / 綜合報導
要價上千元的「呆森」遙控器慘遭毒手。圖擷自PTT
要價上千元的「呆森」遙控器慘遭毒手。圖擷自PTT

多數飼主都曾遇過家裡東西被咬爛的情形，但連大理石地板都慘遭毒手可說相當罕見。一名網友分享家裡狗狗的「豐功偉業」，除了把貴鬆鬆的遙控器咬爆，就連大理石地板也難逃一劫。

「氣氣氣！」原po在PTT詢問要怎麼處置這隻狗，咬壞的不是常見的萬用遙控器，而是要價上千元的「呆森」。遙控器慘狀曝光後，原PO忍不住問「狗為不算保固範圍ㄅ…」，看來這筆只能摸摸鼻子認賠。

圖擷自PTT
圖擷自PTT

下個受害者則是大理石地板被咬破的照片，如此誇張的景象讓原PO看傻眼，「三小啦大理石欸哇靠」。大批網友也被這樣的災難現場震驚，驚嘆根本就是「鐵齒」「怎咬的也太強」「不要惹能咬破大理石的狗」。正當要去興師問罪時，狗狗卻懂得跑去討救兵，就像人類一樣聰明。

留言紛紛祭出剪指甲、剃毛等酷刑伺候，也有人說「是遙控器先的，應該去處理那支遙控器」。過來人則分享「0~2歲長牙齒很會亂咬」「帶他去跑步累了回來就不會搞破壞了」，又或者可以在家裡擺個潔牙骨讓牠咬到爽，可以降低其他東西遭殃的機率。亦有人提醒有時寵物感到焦慮，也會有到處咬東西的狀況發生。

狗狗 寵物 牙齒

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