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大黑熊闖民宅！離開前超有禮貌「咬鎖關門」影片曝光網笑：工讀生出來

聯合新聞網 / 綜合報導
野生黑熊闖入森林小屋中，看了幾眼要離開前還咬著門把把門關好。 (圖/取自Tiktok影片)
野生黑熊闖入森林小屋中，看了幾眼要離開前還咬著門把把門關好。 (圖/取自Tiktok影片)

從來沒見過這麼有禮貌的野生動物！日前有一段短片在網路上瘋傳，一名女子發現自家門口有動靜，打開門後發現一隻黑熊正在門外，黑熊看到門開了也慢慢走進來，結果黑熊要離開前竟然咬著門鎖把門關上，模樣太可愛吸引不少網友熱議。

網友「susankehoe1」在Tiktok貼出一段短影片，熱愛野外生活的蘇珊(Susan Kehoe)住在森林小屋裡，有天發現一隻黑熊待在門外，她開門看了一下之後黑熊竟然跟著進來，在屋裡環視一圈後突然走向門邊，咬著門鎖試圖要把門鎖上，儘管關門過程不是很順利、頭還卡住，但黑熊還是很堅持要好好關門再離開。

蘇珊表示，黑熊是她很喜歡的一種野外生物，目前她住在森林中的小木屋裡面，進行黑熊的研究與觀察，闖進家裡的黑熊是正在觀察中的野生黑熊個體，從牠耳朵上面的標記就可以看出來。

這則有趣的影片貼出後至今已吸引超過69萬網友觀看，網友表示「這隻黑熊也太有禮貌」、「進人家家裡還懂得要鎖門，好孩子」、「你確定這黑熊不是工讀生？」、「根本戰鬥民族黑熊吧」。

@susankehoe1 Damn she left her door open again! Everything looks fine, I have to close it for her AGAIN! #bear #love #wildlife #cnn #associatedpress #cute #funnyti ♬ original sound - Susan Kehoe

黑熊 耳朵

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