等了8年！兔寶「凶暴狂咬→黏TT窩懷裡」 聽到媽咪叫牠秒衝出撒嬌討抱

有些毛小孩天生就是比較怕生不親人，等飼主用愛照顧牠們久了，都會敞開心房和主人互動。日前一名網友分享的他心路歷程，家裡養了兩隻兔兔的他，其中一隻養了八年才卸下防備心跟主人互動，讓他相當感動。

網友「むみすけ」在推特貼文表示，家裡養了兩隻兔子，一隻未滿1歲的兔寶寶叫「米露(Miru)」、另一隻叫做「姆咪(Mumi)」，今年9歲的姆咪是個性相當乖巧安靜的孩子，同時也是米露的爸爸。但在1年前，姆咪是一隻不會跟主人親近的兔兔，非但不愛跟人互動，還經常發脾氣咬傷飼主，更遑論抱抱等親密的行為，讓主人有點難過。直到因為疫情緣故，飼主經常在家工作，一人一兔的關係才有所改善。

飼主說，養了姆咪這9年的時間，前8年大多數都是在被咬傷的狀況下度過，以前的姆咪也相當不喜歡親近他，自己也曾經很受傷過，還好「僕人精神」用了8年，因為疫情的緣故、待在家裡時間久了，姆咪也越來越愛自己。現在的姆咪只要聽到主人叫牠，就會立刻衝出來跳進懷裡撒嬌，甚至還會撲倒主人，模樣相當可愛，平常姆咪也會跟主人一起睡覺討抱抱。

感人的故事貼上網後引發廣大網友迴響，許多網友相當感動於這樣的轉變，有網友表示「謝謝你用愛融化了兔兔」、「其實兔兔很愛你，想要你多陪牠」、「能夠看到這樣的結局實在是太好了」、「姆咪撒嬌的模樣太讓人融化」。

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