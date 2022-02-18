小斑鳩闖NET「模特兒圍巾做窩」取暖 網笑：NET變成NEST

當有鳥兒光顧店裡時該怎麼辦？有網友在臉書社團PO文表示，有一隻斑鳩跑到服飾店裡，不知道該怎麼辦，照片中的斑鳩正舒適地窩在模特兒的圍巾上，還不忘看著鏡頭，網友笑翻，「這是一隻不想努力的鳥」、「很講究，比起其他隨便鳩，這算是很會享受的的鳩」、「NET正式跨足旅宿業」。

照片中的鳥，端看羽毛色澤似乎是幼年斑鳩，身上毛還未蛻成棕色，脖子上有一圈清晰可辨的珠頸，只見這隻斑鳩正舒適地窩在粉色圍巾上，模特兒的脖子後方剛好可以窩下一隻鳥，不論是從櫥窗看或是店內看，都會被模特兒的背板遮擋，再加上室內燈光的照射下，還不用自己蓋就有溫暖又舒適的家，這隻斑鳩非常的聰明。

在NET店內非常講「鳩」的鳥。圖／翻攝自臉書社團

網友對於斑鳩「慧眼視家」的聰明舉動紛紛讚揚，笑說這是一隻不想努力的鳥，而且非常講究，「這很講『鳩』」，也有同樣在NET上班的網友PO出上班日常：「我也常常在抓鳥。」至於要怎麼處置飛進店內的野鳥，有網友建議若沒及時危險，可以讓牠休息，等牠自行飛出，再不然可以拿大毛巾圍捕再野放，或是打1999尋求專業人員幫助。

有同樣在NET上班的網友PO出上班日常：「我也常常在抓鳥。」圖取自臉書社團

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