快訊

獲獎校長遭小三控訴始亂終棄 家長、當地人震驚

染疫桃機航警傳染給孫子 幼兒園今停課、全員採檢

車站強碰「面板雙貓」霸佔票匣口 網友見圖笑了：要怎麼逼逼

聯合新聞網 / 綜合報導
圖擷自@nekonekkop
圖擷自@nekonekkop

土耳其因為紀錄片而有了「愛貓之城」的美名，是不少貓奴想去朝聖的城市之一。日本一名貓奴前往土耳其拍下了數張照片，其中2隻貓霸佔了車站的票匣口，可愛的畫面融化不少網友。

推主@nekonekkop本身養了兩隻橘白貓，常常在推特上放上自家貓咪的萌照。而近日他曬出在土耳其當地旅行的照片，夜晚裡的車站剪票口，三個通道被貓咪占了兩個，只剩下最後一個能供人類通行。仔細一看也能發現，兩隻貓咪緊貼著顯示面板，似乎是為了取暖而在上頭休息。

圖擷自@nekonekkop
圖擷自@nekonekkop

或坐或趴的貓貓，不約而同地把票卡感應區完全覆蓋住，讓路過的人只能乖乖去隔壁通道才能「逼逼」進出站。

不少網友表示「好圓的樣子」「每天早上都可以吸兩把」「一人一邊不會吵架」，也有人羨慕直說想去土耳其朝聖，而且一定要選有貓的那個通道嚕一下貓才滿足。

土耳其 貓咪 貓奴

延伸閱讀

詭異影片曝光！數百隻鳥如「巨大黑球」突墜民宅 現場留大片鳥屍

體驗光速旅行？蝸牛爬水草狂玩「自由落體」一天重複數十次

喵星人喜歡看的節目有哪些？為什麼會對電視「狂揮貓拳」？

相關新聞

等了8年！兔寶「凶暴狂咬→黏TT窩懷裡」 聽到媽咪叫牠秒衝出撒嬌討抱

有些毛小孩天生就是比較怕生不親人，等飼主用愛照顧牠們久了，都會敞開心房和主人互動。日前一名網友分享的他心路歷程，家裡養了兩隻兔兔的他，其中一隻養了八年才卸下防備心跟主人互動，讓他相當感動。

車站強碰「面板雙貓」霸佔票匣口 網友見圖笑了：要怎麼逼逼

土耳其因為紀錄片而有了「愛貓之城」的美名，是不少貓奴想去朝聖的城市之一。日本一名貓奴前往土耳其拍下了數張照片，其中2隻貓霸佔了車站的票匣口，可愛的畫面融化不少網友。

日月潭發現2公尺長「水怪」 疑為外來種寬鰭鰻

擔任立槳教練的賴永利帶領遊客遊日月潭時，發現1條超過2公尺長的大魚，他將影片貼上臉書，有網友留言指日月潭有「水怪」；日月...

鄰居過世2年..黑柴柴記得他！經過門口秒坐下等人「想跟叔叔玩」萬人淚崩

毛小孩對於曾經對自己好的人，是絕對不會忘記的。最近有一段感人的故事在網路上流傳，一隻黑柴犬被捕捉到經常坐在一戶人家的家門口，深入調查才知道原來這戶人家兩年前曾經住著一名男子，他經常與黑柴犬玩，男子去世後柴犬幾乎只要經過這戶人家都會到門口坐著，彷彿在等最愛的叔叔可以陪他玩，感人故事讓不少網友淚崩。

東北虎看到竹筒玩具超嗨 狂揮「大喵喵拳」68萬人融化：根本大貓

家貓本身就是一種很受歡迎的寵物，同樣是貓科動物的老虎也很受歡迎。日前一部可愛的影片在網路上瘋傳，一隻動物園裡的老虎玩著眼前的竹筒，模樣像極了家貓在玩玩具的模樣，療癒的可愛樣子吸引不少網友按讚。

魔音穿腦！實測鄰居狗「20分叫超過1600次」他像身在地獄崩潰提告

狗叫聲對許多人來說是難以容忍的噪音，如果日夜持續恐把人逼瘋。一名男子在家裡養了4隻大狗，有時會不間斷持續性吠叫，讓鄰居宛如置身在地獄，最終被法院裁決要賠錢。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。