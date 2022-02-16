車站強碰「面板雙貓」霸佔票匣口 網友見圖笑了：要怎麼逼逼
土耳其因為紀錄片而有了「愛貓之城」的美名，是不少貓奴想去朝聖的城市之一。日本一名貓奴前往土耳其拍下了數張照片，其中2隻貓霸佔了車站的票匣口，可愛的畫面融化不少網友。
推主@nekonekkop本身養了兩隻橘白貓，常常在推特上放上自家貓咪的萌照。而近日他曬出在土耳其當地旅行的照片，夜晚裡的車站剪票口，三個通道被貓咪占了兩個，只剩下最後一個能供人類通行。仔細一看也能發現，兩隻貓咪緊貼著顯示面板，似乎是為了取暖而在上頭休息。
或坐或趴的貓貓，不約而同地把票卡感應區完全覆蓋住，讓路過的人只能乖乖去隔壁通道才能「逼逼」進出站。
不少網友表示「好圓的樣子」「每天早上都可以吸兩把」「一人一邊不會吵架」，也有人羨慕直說想去土耳其朝聖，而且一定要選有貓的那個通道嚕一下貓才滿足。
掲載ありがとうございます😊— ねこズ (@nekonekkop) February 13, 2022
猫の丸みやっぱりカワイイですね🥰 このキジトラさん日中はベンチウォーマーしてます🐈#猫#海外ねこ散歩 https://t.co/iwLNP2QQMw pic.twitter.com/MIFlC33nv8
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