鄰居過世2年..黑柴柴記得他！經過門口秒坐下等人「想跟叔叔玩」萬人淚崩
毛小孩對於曾經對自己好的人，是絕對不會忘記的。最近有一段感人的故事在網路上流傳，一隻黑柴犬被捕捉到經常坐在一戶人家的家門口，深入調查才知道原來這戶人家兩年前曾經住著一名男子，他經常與黑柴犬玩，男子去世後柴犬幾乎只要經過這戶人家都會到門口坐著，彷彿在等最愛的叔叔可以陪他玩，感人故事讓不少網友淚崩。
網友「黒柴はるママ」在推特發文，她家中養了一隻可愛的黑柴犬名叫「小春」，小春媽媽經常在推特上曬出牠可愛的樣子，吸引不少網友追蹤。日前小春的媽媽貼出一張圖，圖中的小春在雪地中坐在一棟民宅前，貼文寫道「我最喜歡的叔叔兩年前去世了，每當我從這戶人家前面經過時，我總是會走到門前等待，似乎叔叔會笑著出來說『喔你來了呀』」。
小春媽媽說，隔壁鄰居有一位男子之前很常跟小春玩，總是會很溫柔的跟小春說說話，兩年前男子因病去世後，小春無法理解為什麼再也見不到那位叔叔，所以只要經過那戶人家前面，小春都會在門口坐著，彷彿在等叔叔出來陪牠一起玩。儘管時間流逝的很快，但小春依然沒有忘記叔叔的存在。
這段感人的故事在網路上讓不少網友淚崩，有網友留言表示「叔叔在天上一定很欣慰」、「真的很像忠犬八公的故事」、「狗狗永遠是人類最好的朋友」、「小春真的是個好孩子」。
一昨年亡くなった大好きなおじさん。前を通ると必ず玄関前まで行き待ってる。「おぅ、来たのかぁ～」って笑って出てきそうだもんね。 pic.twitter.com/1BOMvAEEci— 黒柴はるママ (@51316Mika) January 31, 2022
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