帶「羞恥圈」也可以很高雅！黑貓揭露正確用法秒變「最美皇后」
羞恥圈一直是寵物的惡夢，但有一隻獨特的黑貓找到戴上羞恥圈的「正確方式」，照片中的黑貓一臉優雅地坐在沙發上，前腳霸氣地伸展著，而頭上戴著「白色皇冠」，嬌貴姿態與高傲的眼神被鏡頭捕捉下來，而那頂白色皇冠竟然是羞恥圈，底下網友紛紛找照片回覆這隻高傲的貓，有人說像擁有絕世美貌的埃及王后娜芙蒂蒂，有人說像如懿傳、甄嬛傳中王后的扮相。
喵皇一臉霸氣地看向鏡頭，搭配頭上的羞恥圈皇冠，彷彿埃及絕美王后娜芙蒂蒂，又像清朝皇后烏拉那拉氏，底下留言紛紛PO出最美皇冠照，也有網友認為像漫威電影《黑豹》中的瓦干達皇后，有趣的對比照引發網友們廣大熱議。
羞恥圈形狀類似喇叭，讓寵物無法低頭或轉頭舔身體，當毛小孩動手術或是有傷口時，醫生會建議讓寵物配戴「羞恥圈」，羞恥圈的作用是為了讓寵物在傷口癒合發癢時，防止牠們本能性地舔拭傷口，尤其以貓咪舌頭上有倒鉤結構，很容易扯破傷口造成二度感染。照片中的喵皇帶著羞恥圈，但似乎為了讓貓咪帶上羞恥圈奮戰太久，乾脆將羞恥圈戴在貓咪頭上，安慰自己「至少已經戴上去了…」。
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