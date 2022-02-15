魔音穿腦！實測鄰居狗「20分叫超過1600次」他像身在地獄崩潰提告

狗叫聲對許多人來說是難以容忍的噪音，如果日夜持續恐把人逼瘋。一名男子在家裡養了4隻大狗，有時會不間斷持續性吠叫，讓鄰居宛如置身在地獄，最終被法院裁決要賠錢。

太陽報報導，55歲英國男子約翰（John Laveric）被鄰居控訴放任他養的四隻大型犬隨意亂吠，產生高分貝又密集的噪音。據鄰居計算，這些狗47分鐘內共吠叫1293次，隔天狗狗又在20分鐘裡叫了1645次，等於是每隻狗每隔3秒就會叫一次。

約翰被地方法院判決違法，遭罰款200英鎊（約新台幣7500元），並且還須支付300英鎊（新台幣1.1萬）的其他費用，包括34英鎊（新台幣1280元）的受害者附加費。

根據研究，狗叫聲最大可達100分貝以上，比工廠機器聲還大。狗吠叫的原因很多，包括吸引注意、焦慮或擊退潛在危機等，動物行為訓練師表示，找出狗吠叫的原因比制止更重要，如果一味想叫牠停止，可能會使狗狗更焦慮，使情況惡化。

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