東北虎看到竹筒玩具超嗨 狂揮「大喵喵拳」68萬人融化：根本大貓
家貓本身就是一種很受歡迎的寵物，同樣是貓科動物的老虎也很受歡迎。日前一部可愛的影片在網路上瘋傳，一隻動物園裡的老虎玩著眼前的竹筒，模樣像極了家貓在玩玩具的模樣，療癒的可愛樣子吸引不少網友按讚。
網友「riku」在日本靜岡縣濱松市動物園中捕捉到可愛的畫面，一隻老虎興奮的玩著園方提供的「門松(日本新年裝飾品，由竹筒跟松枝組合而成)」，起初牠好奇地用前腳撥弄，想要確認這到底是什麼東西，後來繞到後面繼續伸出「大喵喵拳」，看到門松依然屹立不倒，老虎更是好奇了，最後牠扯了扯門松上面的布，整個裝飾品終於倒在地上，看得出來老虎玩得很開心。
濱松市動物園飼育園表示，這隻玩門松的老虎品種是東北虎，名字叫做「托托(トート)」，出生於2021年2月的牠今年才剛滿一歲，是一隻健壯的小老虎，牠還有三個兄弟姐妹。這一分半鐘的影片貼出至今已吸引超過68萬人觀看，網友表示「也太可愛了好像貓咪喔」、「伸出前掌摸摸門松的樣子超像家貓」、「只要是貓科動物不管大貓小貓，在玩的樣子都好可愛」。
明けましておめでとうございます。寅年！ということでトラに会いに行ったら、大きなネコがいました。#アムールトラ #浜松市動物園 pic.twitter.com/gjB11esOas— riku (@rikunow) January 1, 2022
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