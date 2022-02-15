喵星人喜歡看的節目有哪些？為什麼會對電視「狂揮貓拳」？

養貓的人應該會發現，主子常緊盯著電視螢幕，甚至下一秒直接撲上前。日媒動物專欄一名貓奴分享3種可能性，除了發出的聲音和動態物體，電視畫面在貓咪眼裡更像一幅幅靜止的影像。

1.被聲音吸引

貓的聽力相當優秀，對於高頻非常敏感。相較人類僅能聽到20~20000赫茲的聲音，貓可以聽到25~75000赫茲的範圍，清楚接收到人類聽不到的超聲波。

甚至有一說貓咪可以藉由敏銳的聽力，在黑暗中捕捉發出高頻聲音的老鼠。因此貓咪常對於電視節目中發出聲音的各種畫面有所反應。

2.對移動物體的反應

貓咪對於螢幕裡正在移動的物體相當感興趣。圖／Ingimage

出乎不少人意料，貓咪靜態視力約為0.1~0.2，僅人類十分之一。因此貓咪眼裡的世界其實不如人類清晰，但動態視覺卻相當優異。

貓「喜歡看的節目」包含會移動的動物、體育節目等，隨時可能對電視使出「貓拳」，並不斷反思為什麼抓不到東西？

3.看起來像奇怪的畫面

電視看起來會動，其實是由每秒30張靜止畫面連接而成的。一般人不會覺得30fps(frame per second)的影像卡頓，不過對於動態視覺出色的貓咪來說，或許需要每秒40張以上才能形成流暢的影像。

我們眼裡看起來行雲流水的動作，在喵星人眼中可能是一幅幅被拆開的、不夠連貫的不明動作。因此貓咪會覺得這些動作很奇怪，緊盯著螢幕想了解發生甚麼事。

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