男子急尋走失柴犬 在賣水果老伯家發現「一坨紅肉」掃出晶片秒崩潰

心愛狗狗不慎走失，找回來的模樣卻讓飼主心痛欲絕！一間寵物餐廳的柴犬跑出去，居然被附近擺攤的小販老伯抓去做成狗肉，還騙飼主是雞腿。經過化驗掃晶片後證實老伯說謊，餐廳老闆怒報警。

據看看新聞報導，山東青島一名劉先生在當地經營一家柴犬咖啡廳，養了約10隻柴犬，2020年10月一名客人離開時沒關好門，其中一隻柴柴「大福」就趁機溜出去。

劉先生四處找尋大福的下落。圖取自看看新聞

劉先生找尋多日未果，於是調閱了社區的監視器，發現大福被附近擺水果攤的老伯牽走了。劉先生循線找到老伯家，沒看到自家狗狗，反而在桌上發現「一坨紅肉」，他質疑大福是不是被殺了，但老伯堅稱這是「雞腿」，還嗆若不相信可以拿去化驗。

劉先生把肉帶去寵物醫院化驗，竟然在脖子的位置掃到晶片，證實這些肉就是大福，相當震驚。劉先生說老人本來在附近賣水果，最近突然不見蹤影；社區的住戶和管理員也指證曾看到老人帶著狗，還把狗拴在車後面，劉先生事後立刻報警處理。

監視器證實老伯把柴犬帶走。圖取自看看新聞

商品推薦