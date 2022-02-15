男子急尋走失柴犬 在賣水果老伯家發現「一坨紅肉」掃出晶片秒崩潰
心愛狗狗不慎走失，找回來的模樣卻讓飼主心痛欲絕！一間寵物餐廳的柴犬跑出去，居然被附近擺攤的小販老伯抓去做成狗肉，還騙飼主是雞腿。經過化驗掃晶片後證實老伯說謊，餐廳老闆怒報警。
據看看新聞報導，山東青島一名劉先生在當地經營一家柴犬咖啡廳，養了約10隻柴犬，2020年10月一名客人離開時沒關好門，其中一隻柴柴「大福」就趁機溜出去。
劉先生找尋多日未果，於是調閱了社區的監視器，發現大福被附近擺水果攤的老伯牽走了。劉先生循線找到老伯家，沒看到自家狗狗，反而在桌上發現「一坨紅肉」，他質疑大福是不是被殺了，但老伯堅稱這是「雞腿」，還嗆若不相信可以拿去化驗。
劉先生把肉帶去寵物醫院化驗，竟然在脖子的位置掃到晶片，證實這些肉就是大福，相當震驚。劉先生說老人本來在附近賣水果，最近突然不見蹤影；社區的住戶和管理員也指證曾看到老人帶著狗，還把狗拴在車後面，劉先生事後立刻報警處理。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言