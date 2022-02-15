奴才大膽想教握手！橘貓歪頭滿臉問號..下秒「肉球貼手背」：朕扶你

家裡有養貓狗的人應該多少都會想要教牠們一點技能，不過有些毛小孩卻是學習不成反教人。最近有一組照片在社群網站上爆紅，一名貓奴想要教自家貓咪握手，結果最後反而變成被貓咪「捧手」，搞得他哭笑不得。

網友「まみてぃ」在推特貼文，他養了一隻貓咪叫做「(鮑柏ボブ)」，今年2歲，是個性格活潑可愛的孩子。有一天飼主突發奇想想要教鮑柏學習握手，就把手伸出來放在鮑柏眼前，試圖誘導牠把前腳也放上來，結果鮑柏完全沒有意會到，竟然把貓掌「整隻貼在手背上」托住主人的手，讓主人大傻眼。

搞笑的照片貼出後至今已吸引超過18萬人按讚，網友表示「貓咪一定很疑惑，想說主人到底想幹嘛」、「貓皇：那麼朕就扶你一把吧，人類」、「根本是在模仿主人的動作吧」、「貓咪可不是狗狗呀，你要牠握手牠可不想握」、「鮑柏應該以為你是想要牠跟著學你而已吧」。

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