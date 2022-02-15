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「睡前狂吸貓兒子」被交往2個月男友吃味嗆：你好噁心 她1舉動網讚爆

聯合新聞網 / 綜合報導
女網友的愛貓「克朗柏」是一隻性情相當溫和的黑貓。 (圖/取自Reddit)
女網友的愛貓「克朗柏」是一隻性情相當溫和的黑貓。 (圖/取自Reddit)

許多有養毛小孩的人，可能都會有和毛孩親親或是一起睡覺的習慣。一名女網友在網路論壇上表示，自己養了一隻可愛的黑貓，每天都會跟貓咪一起睡覺，有一天睡前親了貓咪一下，結果男朋友竟然覺得她這樣的行為很噁心，氣得女方詢問是否該放生男友。

一名女網友「AITA_Shower」在Reddit論壇發文，說自己某天收編了一隻被遺棄的黑貓取名為「克朗柏(Crumb)」，把牠從原本瘦弱的模樣照顧到健健康康的，克朗柏對自己來說就像是孩子一樣，也是生命中很重要的一部分。幾個月前女網友交了男友名叫凱爾(Kyle)，凱爾家裡並沒有養寵物的經驗，所以當他到女方家中時，看到女方跟貓咪互動相當親密覺得非常吃味。

女網友說，她和男友交往2個多月，凱爾進到浴室的時候看到克朗柏正在用頭蹭牙刷就感到一陣噁心，也很不喜歡女友跟貓咪互動，有一天睡覺前她親了克朗柏的額頭、肚肚跟臉，享受睡前吸貓時光的時候，男友卻在一旁說「你真的很噁心，你如果再親貓我就不會理你了」，事後還要求女方把克朗柏關在外面或不准牠進房間，女網友為此感到相當困擾，因此發文詢問網友們是否該考慮放生男朋友。

貼文一出吸引不少網友留言，有不少網友相當支持女方放生男方，留言表示「貓咪很棒，男友如果不接受，你真的可以放生他」、「貓咪是你生命的一部分，男友可是在未來會一輩子相處的，如果他現在這樣未來會更糟，而且他竟然在跟貓吃醋，有夠母湯」，也有網友抱持不同的意見，認為女方不應該那麼快就想要放生男友，應該要多磨合溝通才行，最後女方選擇結束這段關係，男友直接變成前男友。

貓咪 放生

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