肥皂達人教做天然植物寵物皂 瑞芳動物之家犬貓洗香香

手工皂講師程遠萍發現住家附近有流浪貓生育小貓，雖覺得很可愛，但又擔心繼續繁殖引發問題，通報新北市動物保護防疫處人員架設誘貓籠，協助完成10隻流浪貓絕育工作。程遠萍還教動保處瑞芳動物之家人員製作天然植物寵物皂，供毛寶貝洗澡使用，期待牠們能享受天然健康浴，等待新主人來認養。

程遠萍說，過去開課教導學員製作手工皂，前一陣子受疫情關係暫停上課。有天她從住家窗戶往外看，發現有群流浪貓在庭院吃著飼料玩耍，母貓帶著小貓的情景雖讓人有溫馨幸福感，但她擔心流浪貓過度繁殖，可能會造成鄰居困擾，因此聯絡瑞芳動物之家協助為流浪貓做免費絕育手術。

過程中，程遠萍每天主動巡廻住家附近，了解流浪貓動態。鄰居余淑霞認同她的想法，也加入「TNVR（誘捕 Trap）、絕育 Neuter、注射疫苗 Vaccinate、放回原地 Return」作業行列，記錄流浪貓出沒情形，最後由動保人員架設誘貓籠，陸續完成住家附近10隻流浪貓絕育手術。

程遠萍一方面感謝瑞芳動物之家協助，同時想讓毛寶貝享有更好的生活，發揮製作手工皂專業，教導動物之家獸醫王嚴緒及動保員製作天然植物寵物皂，幫動物之家的毛寶貝洗澡。

王嚴緖說，瑞芳動物之家已開始用自製寵物手工皂幫動物洗澡，手做寵物皂成份含有苦楝油、椰子油、棕櫚油等，苦楝油有防止昆蟲、蚊子叮咬效果，椰子油及棕櫚油則有清汙、潤滑增加保濕功能，用在動物身上應能讓牠們更舒服安心。 手工皂講師程遠萍住家庭院旁是菜園，常有流浪貓進到車庫玩耍。圖／新北動保處提供 手工皂講師程遠萍也捐贈用不著的誘貓籠供瑞芳動物之家使用。圖／新北動保處提供 瑞芳動物之家製作完成的手工寵物皂，可供瑞芳動物之家的動物洗澡使用。圖／新北動保處提供 手工皂講師程遠萍接受瑞芳動物之家輔導，架設誘貓籠執行TNVR作業。圖／新北動保處提供 瑞芳動物之家動保員為喵星人洗天然健康浴。圖／新北動保處提供

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