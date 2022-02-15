體驗光速旅行？蝸牛爬水草狂玩「自由落體」一天重複數十次

蝸牛也懂得自由落體？國外一名網友分享自己飼養的蝸牛，相當喜歡爬上水族箱內的植物頂端，最後再一躍而下，一天內能玩上數十次都不會膩。

有美國版PTT之稱的Reddit論壇上，一名網友曬出自家蝸牛的生活日常。據他長時間觀察，這隻蝸牛很熱愛「極限運動」，喜歡爬上水草頂端，接著一躍而下體驗墜落的感覺，靠著水的阻力緩緩降落在水族箱底部。

「高いところから落ちるのが好きなタニシ」

Not sure if this is the right sub for this…but, my snails like to climb as high as they can and parachute back down. They…https://t.co/mVgWDgMVdb

1日に何十回もこれをやるそう。ちょっと楽しそうだ。タニシの詳しい種類は分からないとのこと。 pic.twitter.com/LCiGeFXcuq — ヤギの人（マスク) (@yusai00) February 4, 2022

原PO表示，這樣的降落畫面通常一天內可以看到數十次。不少網友嘖嘖稱奇「看起來玩得很開心」「爬2天只為了5秒」「對他來說像光速旅行」。然而也有網友一秒破壞氣氛，突破盲點問「確定他不是想自暴自棄嗎」，各種天馬行空的想法逗笑不少人。

短短13秒的影片至今吸引50萬人點閱，也有眼尖網友看出畫面中的蝸牛是「金蘋果螺」。而蘋果螺其實就是在台灣一度引發生態浩劫，人人喊打的「福壽螺」。

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