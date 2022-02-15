乳牛貓因小主人出生失寵蹺家 到賣場「應徵保全」蹭飯4年吃到胖嘟嘟

愛到賣場蹭飯的乳牛貓。圖取自太陽報 12歲的乳牛貓斯巴達克斯（Spartacus）時常流連於蘇格蘭城鎮鄧弗姆林（Dunfermline）的特易購（Tesco）賣場，牠經常待在門口乞食，也時常跑到賣場內的貓糧和零食區，彷彿該賣場的「店貓」。

客人也相當習慣見到這位「貓員工」，遇到就會摸摸牠、撓一下肚肚，也會大方買零食或薯片給牠吃。賣場店長也不阻止斯巴達克斯進出，甚至給牠安排一個保全的職位。 乳牛貓在賣場四處流連。圖取自太陽報

不過斯巴達克斯既不是流浪貓也不是員工豢養的，牠其實是附近一對30多歲夫妻養的家貓，從4年前開始，斯巴達克斯就每天蹺家，早上6點從圍籬跳出去直奔特易購，直到晚上10點才返家。

夫妻倆一開始都不知道牠跑去賣場「上班」，反正每天都會自動返家，直到一年後某天連續兩晚都沒回來，決定偷偷跟蹤牠，才發現愛貓自己在賣場找到工作了。

只要待著就會有零食送上門？圖取自太陽報

女飼主猜測斯巴達克斯離家的原因是兒子的出生，兒子很喜歡找斯巴達克斯玩耍，但貓咪完全不想奉陪，可能是想逃避小主人，又或者是失寵了，因此開始常態性蹺家。

斯巴達克斯到賣場「上班」至今已經4年了，在職場似乎過得比在家裡好，受到客人各種餵食疼愛，反而發福了，飼主笑稱牠現在體重已經過重。

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