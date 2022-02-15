貴賓狗想出去「音速袋鼠跳」逃獄 放進籠子秒掙脫..晃到剩殘影同伴看傻

毛小孩的筋骨軟Q的程度跟彈跳力總是相當驚人。日前一部短影片在網路上流傳，一隻跳躍能力超強的貴賓狗不管在家裡哪個地方都是他的運動場，只見他輕輕一跳就越過關住他的柵欄圍籬，讓主人也相當驚訝。

網友「tipacrea」在抖音貼出一段影片，他的家裡養著一隻可愛貴賓狗名叫「庫雷雅(クレア)」，今年3歲，是一隻活潑好動的汪星人，和庫雷雅住在一起的還有一位同樣也是貴賓狗的9歲姐姐「蒂帕(ティパ)」。庫雷雅有著相當驚人的彈跳能力，有一天飼主就捕捉到牠從有點高度的圍籬高高跳起跑出去玩的影片，不只是圍籬而已，對庫雷雅來說只要有點高度的障礙物牠都能輕鬆越過去。

庫雷雅的飼主表示，這是他第一次看到庫雷雅跳這麼高，雖然平時牠就很愛跳上跳下，但如此驚人的畫面還是首次看見。影片曝光後至今已吸引超過11萬人觀看，網友表示「根本狗界跳高選手」、「那個腿部的肌肉一定很厲害」、「好驚人的彈跳力」。

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