聽新聞
test
0:00 / 0:00
詭異影片曝光！數百隻鳥如「巨大黑球」突墜民宅 現場留大片鳥屍
墨西哥奇瓦瓦州(Chihuahua)某社區監視器拍攝到驚人畫面，一團上百隻黑鳥不明原因集體下墜，部分甚至重擊柏油路面，在地面留下大片鳥屍。目前仍不清楚原因為何，但有獸醫推測可能是吸入有毒煙霧，或是觸碰電纜意外被電死。
根據衛報報導，數百隻黃頭黑鸝(yellow-headed blackbirds)被拍到從空中墜落，像一團黑煙瞬間降落在房屋上方。雖然大部分的鳥再次振翅飛翔離開現場，但地面仍留有不少隻重擊地面當場喪命的屍體。
Hundreds of birds mysteriously plummet to their deaths in Chihuahua, Mexico. pic.twitter.com/j0JyP6ZcnM— Ian Miles Cheong (@stillgray) February 12, 2022
這些鳥類習慣從加拿大北部南飛至墨西哥過冬，這次卻因不明原因突然墜落。當地一名獸醫推測可能是焚燒木柴的加熱器、農用化學品所帶來的空氣汙染，或是太多鳥同時聚集在電纜線上。亦有不少網友認為可能是5G網路引起的意外。
消息傳到PTT後，不少網友驚呼「這坨太扯了吧」「惡靈古堡？」「帶頭的忘記轉彎」。留言之中有人指出可能受到電子磁場影響，帶頭的鳥兒往下飛卻沒有煞車，紛紛議論起地球磁場變動的可能性。
udn寵物粉絲團上線囉！
▪ 可愛萌寵、健康保健、教養方法 在udn寵物部落一手掌握
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言