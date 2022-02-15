詭異影片曝光！數百隻鳥如「巨大黑球」突墜民宅 現場留大片鳥屍

墨西哥奇瓦瓦州(Chihuahua)某社區監視器拍攝到驚人畫面，一團上百隻黑鳥不明原因集體下墜，部分甚至重擊柏油路面，在地面留下大片鳥屍。目前仍不清楚原因為何，但有獸醫推測可能是吸入有毒煙霧，或是觸碰電纜意外被電死。

根據衛報報導，數百隻黃頭黑鸝(yellow-headed blackbirds)被拍到從空中墜落，像一團黑煙瞬間降落在房屋上方。雖然大部分的鳥再次振翅飛翔離開現場，但地面仍留有不少隻重擊地面當場喪命的屍體。

Hundreds of birds mysteriously plummet to their deaths in Chihuahua, Mexico. pic.twitter.com/j0JyP6ZcnM — Ian Miles Cheong (@stillgray) February 12, 2022

這些鳥類習慣從加拿大北部南飛至墨西哥過冬，這次卻因不明原因突然墜落。當地一名獸醫推測可能是焚燒木柴的加熱器、農用化學品所帶來的空氣汙染，或是太多鳥同時聚集在電纜線上。亦有不少網友認為可能是5G網路引起的意外。

消息傳到PTT後，不少網友驚呼「這坨太扯了吧」「惡靈古堡？」「帶頭的忘記轉彎」。留言之中有人指出可能受到電子磁場影響，帶頭的鳥兒往下飛卻沒有煞車，紛紛議論起地球磁場變動的可能性。

地面出現一片鳥屍。 圖擷自 Alerta Planeta Tierra

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