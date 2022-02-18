土撥鼠的叫聲不是「啊——」飼主分享搗蛋討拍萌樣 網友：叫聲像吉娃娃

曾經有一段影片在網路上爆紅，是土撥鼠站在山坡上，像是人類大叫一樣發出「啊——」的聲音，雖然是後製出來的惡搞影片，但由於畫面太過傳神，讓許多人到現在仍是印象深刻。

而其實土撥鼠真實的聲音會比較尖銳，是為了警告同伴們附近可能出現危險，一名家中養了兩隻土撥鼠的飼主沙西米，就曾經拍了一支影片，跟大家分享土撥鼠在日常可能會出現的叫聲。畫面中可以看到兩隻小搗蛋趁主人睡覺時在一旁打打鬧鬧，似乎是扭打到太過激動，兩隻土撥鼠發出很像幼犬「嗷嗚嗚」的聲音，直到飼主制止，雙方才安靜下來，打輸的那一隻還鑽進主人臂彎裡討拍。

可愛的一幕也讓網友紛紛在底下留言：「叫聲好像吉娃娃哦！」、「叫聲好可愛，土撥鼠也可愛」、「聲音好像玩具或小朋友腳踩下去發出叭咘～聲音的鞋」。

兩隻土撥鼠的名字分別是「阿ㄅ」、「阿勇」，看完這支影片，有沒有成功顛覆大家對土撥鼠叫聲的想像呢？另外值得一提的是，身為台灣少見的鱷魚訓練師，沙西米家中還飼養了鱷魚，對動物相當熱愛的沙西米，鬣蜥、婆羅門雞、守宮也是她心愛的寵物，而這除了有賴於對不同生物的習性了解，背後所花費的照顧心力，更是令人敬佩。

土撥鼠飼主沙西米同時也是鱷魚訓練師。圖／鱷鄰居&沙西米臉書。

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