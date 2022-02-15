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無耳浪浪眼神無辜求餵食！網心疼「一定受過很多苦」 真相曝光全傻眼

聯合新聞網 / 綜合報導
一隻沒有耳朵的狗狗在路上看到人就過去蹭蹭，可憐的眼神讓不少人起惻隱之心。 (圖/翻攝自抖音影片)
一隻沒有耳朵的狗狗在路上看到人就過去蹭蹭，可憐的眼神讓不少人起惻隱之心。 (圖/翻攝自抖音影片)

許多浪浪的故事總是讓人覺得感動或難過，但有些浪浪的故事卻是讓人哭笑不得。最近在網路上流傳一段影片，片中一隻少了耳朵狗狗一臉哀傷，身上沒有項圈，許多網友覺得牠是一隻受過殘忍對待的狗狗，但實際上真相卻讓人跌破眼鏡。

有網友日前在微博及抖音貼出一段影片，片中註解寫著「這條狗肯定受過很多痛苦吧」，只見一隻失去雙耳的米克斯狗神情哀怨的在路上走，遇到人就睜著一雙無辜大眼看著，不少網友心疼狗狗的遭遇，覺得這眼神實在太可憐了，「在牠的眼裡看到了落寞、祈求還有委屈跟可憐」，詢問是否有方法可以讓中途之家去照顧這隻狗。

這段影片在網路上瘋傳後，有網友發文闢謠表示，這隻狗狗其實並不是大家想的那樣是被虐待的流浪狗，反而是自家樓下開店的老闆養的，名字叫「財財」，天天都會跟自己家裡養的拉不拉多犬一起玩，耳朵變成那樣是因為生病了要動手術，還加碼爆料「牠可是我們這條街的街霸(街頭霸王、地頭蛇之意)」，心情不好就會衝著其他人或是其他狗狗狂吠。

當地居民指出，財財經常在附近的街道上奔跑，也經常坐在門口顧店，可能是因為老人家養狗比較沒有觀念，所以沒有繫上項圈，也沒有牽繩綁著。其實在當地居民闢謠前，就有眼尖的網友認出這隻狗狗應該不會是流浪狗，雖然耳朵出了點問題，但看的出來是有人在餵養，否則毛色不會這麼整齊乾淨、身材也不會那麼多肉結實。真相曝光後許多網友相當驚訝，表示「一臉委屈結果竟然是個街頭霸王」、「我都準備哭了你跟我說他是地頭蛇」、「我聽說他活得比我還爽」。

狗狗 耳朵 流浪狗 手術

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