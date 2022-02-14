快訊

烏克蘭10年不加入北約？傳德國斡旋將提出

聽新聞
test
0:00 / 0:00

他養暹羅貓「奶油焦糖布丁→巧克力布朗尼」長大變黑炭萬人笑：沒掉包？

聯合新聞網 / 綜合報導
一位網友曬出自家養的暹羅貓，小時候是一隻可愛的奶油色貓咪，長大後卻變一隻焦炭貓。 (圖/取自秋俊推特)
一位網友曬出自家養的暹羅貓，小時候是一隻可愛的奶油色貓咪，長大後卻變一隻焦炭貓。 (圖/取自秋俊推特)

有些毛小孩小時候是一個樣子，長大後卻讓人覺得當初養的孩子跑到哪邊去了。有一位網友曬出自家養的暹羅貓，從幼貓就開始養到大，毛色卻變化的相當驚人，照片對比之下還以為是養到不同的貓咪，但實際上都是同一隻貓。

網友「秋俊」在推特上貼出四張照片，家裡養了一隻可愛的暹羅貓，從小貓咪開始養的時候還很明顯是暹羅貓的毛色，但不知怎麼的養著養著，貓咪的毛色突然越變越奇怪，最後長成一隻成貓的時候已經完全不像是暹羅貓的樣子，整隻貓咪從奶油色小貓變成「全面烤焦貓」。

這則2020年的貼文PO出後至今已吸引超過3萬人按讚，最近又在網路上被人瘋傳，不少網友笑說這就是從半生不熟到全熟的過渡狀況，網友留言表示「這根本是不同一隻貓吧」、「最後整隻貓都黑掉了，是烤焦了吧」。不過暹羅貓從白轉黑的狀況是很常見的，暹羅貓身體大部分毛色是白色或奶油色，剛生下來的暹羅貓幼貓身體是全白，長大後身上的色塊才會慢慢長出來。

有專家指出，暹羅貓身上的重點色分布會因為氣溫變化而產生改變，因此不僅僅只是長大毛色會變，氣溫跟體溫也是一種主要的緣故，體溫低的部分毛色會變深色，體溫高的部分則會變白色或奶油色。

貓咪 小貓 毛小孩

延伸閱讀

飼主自認偏心問「是不是讓你很寂寞」 插管狗狗離世前暖回一句話她淚崩

沒在怕醫生！萌柴候診中「整隻躺媽懷裡睡死」 睏到露牙嘴開開9萬人笑翻

黑貓嚇到炸毛「大開飛機耳」 露兩排尖牙整張臉變形怒瞪..36萬人傻了

房東不給養寵物！他月薪8萬想為養貓花千萬買房 引網友熱議

相關新聞

疫情下爭養寵物 獸醫爆忙添壓力萌生轉職念頭

毛小孩認養竟意外壓垮獸醫身心健康！新冠疫情期間，各國落實限制社交距離、封城等防疫措施，導致民眾社交生活減少，對寵物的需求也隨之增加，疫情爆發以來，英國超過300萬戶家庭購買了寵物。而暴增的寵物潮加劇了獸醫的職業壓力，調查指出，有65% 的獸醫因此有轉職的念頭。

他養暹羅貓「奶油焦糖布丁→巧克力布朗尼」長大變黑炭萬人笑：沒掉包？

有些毛小孩小時候是一個樣子，長大後卻讓人覺得當初養的孩子跑到哪邊去了。有一位網友曬出自家養的暹羅貓，從幼貓就開始養到大，毛色卻變化的相當驚人，照片對比之下還以為是養到不同的貓咪，但實際上都是同一隻貓。

北市動物園大巨嘴鳥過情人節 甜蜜親親像打架

2月14日是西洋情人節，住在台北市立動物園熱帶雨林室內穿山甲館的大巨嘴雄鳥「歪歪」和大巨嘴雌鳥「貝貝」，也在情人節頻頻放...

房東不給養寵物！他月薪8萬想為養貓花千萬買房 引網友熱議

租屋族的飼主最頭痛的就是租屋處禁止養寵物，即使是麻煩較少的貓也不例外。一名小資男上網發問，自己長年租鴿子籠房子，房東不給養貓，因此他考慮自己購屋，只是就得負擔沈重的房屋成本。

黑貓嚇到炸毛「大開飛機耳」 露兩排尖牙整張臉變形怒瞪..36萬人傻了

毛小孩表現憤怒的方式有很多種，但生氣到臉變形的可能算是少數。最近網路上流傳一張照片，一隻黑貓被嚇到激怒的時候整隻貓咪臉都氣到大變，眼睛瞪超大加上齜牙咧嘴的模樣像極了惡鬼羅剎，衝擊性超大的照片吸引不少網友討論。

排煙管的小精靈！汽車發動引擎 竟然噴出一團「黑炭貓」

天氣冷颼颼，在野外求生存的浪浪為了保暖通常會選擇狹小、溫暖的地方，最常見的有汽車引擎蓋內、水管、排氣管等，有民眾PO影片發現排氣管聲音不太一樣，隨著汽車引擎的規律聲，一團黑嘛嘛的小黑炭滾了出來，原來是幼貓因為天氣太冷，排氣管內部溫暖又安全，因此選擇窩在裡面。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。