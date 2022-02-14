他養暹羅貓「奶油焦糖布丁→巧克力布朗尼」長大變黑炭萬人笑：沒掉包？

有些毛小孩小時候是一個樣子，長大後卻讓人覺得當初養的孩子跑到哪邊去了。有一位網友曬出自家養的暹羅貓，從幼貓就開始養到大，毛色卻變化的相當驚人，照片對比之下還以為是養到不同的貓咪，但實際上都是同一隻貓。

網友「秋俊」在推特上貼出四張照片，家裡養了一隻可愛的暹羅貓，從小貓咪開始養的時候還很明顯是暹羅貓的毛色，但不知怎麼的養著養著，貓咪的毛色突然越變越奇怪，最後長成一隻成貓的時候已經完全不像是暹羅貓的樣子，整隻貓咪從奶油色小貓變成「全面烤焦貓」。

這則2020年的貼文PO出後至今已吸引超過3萬人按讚，最近又在網路上被人瘋傳，不少網友笑說這就是從半生不熟到全熟的過渡狀況，網友留言表示「這根本是不同一隻貓吧」、「最後整隻貓都黑掉了，是烤焦了吧」。不過暹羅貓從白轉黑的狀況是很常見的，暹羅貓身體大部分毛色是白色或奶油色，剛生下來的暹羅貓幼貓身體是全白，長大後身上的色塊才會慢慢長出來。

有專家指出，暹羅貓身上的重點色分布會因為氣溫變化而產生改變，因此不僅僅只是長大毛色會變，氣溫跟體溫也是一種主要的緣故，體溫低的部分毛色會變深色，體溫高的部分則會變白色或奶油色。

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