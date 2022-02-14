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北市動物園大巨嘴鳥過情人節 甜蜜親親像打架

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
雄鳥「歪歪」的嘴喙較大，腳環是紅色。圖／北市動物園提供
雄鳥「歪歪」的嘴喙較大，腳環是紅色。圖／北市動物園提供

2月14日是西洋情人節，住在台北市立動物園熱帶雨林室內穿山甲館的大巨嘴雄鳥「歪歪」和大巨嘴雌鳥「貝貝」，也在情人節頻頻放閃。動物園表示，「歪歪」和「貝貝」，平日裡互動模式比較像「室友」，但是進入繁殖季後，會轉變成熱戀中的情侶，整天黏踢踢的，有趣的是，當牠們在「親親」的時候嘴喙碰撞會發出「鏘、鏘、鏘…」的敲擊聲，常令人誤認為是在打架。

動物園表示，大巨嘴鳥分布在南美洲，會以群體的方式棲息於森林和草原等地區，牠們的繁殖是有季節性的，不同地區時間有些差異，配對方式採一夫一妻制。大巨嘴鳥「歪歪」和「貝貝」，平日裡不太有交集，牠們會各據一方，站在自己喜歡的棲架上休息，互動模式比較像「室友」，但是進入繁殖季後，原本相處淡然的「歪歪」和「貝貝」，會轉變成熱戀中的情侶，整天黏踢踢「放閃」。

動物園表示，大巨嘴鳥的求愛過程非常具有儀式感，雙方會出現跟隨、互相理毛、敲擊嘴喙和頻繁地檢視巢箱等行為，雄鳥也會時不時的張開紅色的尾下覆羽及翹起尾巴。其中敲擊嘴喙的動作可以聯想成人類接吻的親密模式，只不過大巨嘴鳥中空的嘴喙看上去很大，當牠們在「親親」的時候會發出「鏘、鏘、鏘…」的敲擊聲，動作也很像西洋劍術中的「擊劍」，因此常常被誤認為是在打架。

大巨嘴鳥伴侶情投意合、如膠似漆，園方深感欣慰之餘，也不忘幫牠們設置新的巢箱和補充繁殖期間必要的營養素，期待將來能和大家分享「歪歪」和「貝貝」的好消息。

保育員期許再過不久的，能和大家分享「歪歪」和「貝貝」的好消息。圖／北市動物園提供
保育員期許再過不久的，能和大家分享「歪歪」和「貝貝」的好消息。圖／北市動物園提供

動物園 室友 情侶

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