房東不給養寵物！他月薪8萬想為養貓花千萬買房 引網友熱議

租屋族的飼主最頭痛的就是租屋處禁止養寵物，即使是麻煩較少的貓也不例外。一名小資男上網發問，自己長年租鴿子籠房子，房東不給養貓，因此他考慮自己購屋，只是就得負擔沈重的房屋成本。

一名網友在PTT表示，他租一個3坪大的租屋已經10年了，覺得這種貧民窟生活住太久身心都不健康，而且每月房租還高達1萬元，房東也不給養貓。

他說自己目前月薪8萬，考慮花1000萬左右買一間小房子，一房或小兩房含車位，權狀25坪、實坪約10～15坪，買房就能養貓了；只是如果買房就不能隨時換工作了，即使老闆難搞還是得忍下來。

網友表示：「三坪1萬好貴」、「現在不買以後還是得買」、「買桃園小房順便買車，1000萬有找」、「貓咪陪你這麼久，壽命20年，也該買間大一點的，為喵喵裝潢一下大家都住的舒服」。也有人不贊成：「失業繳不出貸款就完了」、「升息會對買房有影響」、「不會直接換可以養寵物的房東喔」。

先前曾有網友討論「為何房東也不能接受養貓」，他認為貓比起狗不會有味道或亂大便，家具如果不含沙發也不會有被抓破的問題。其他網友紛紛回應：「還是有味道」、「貓都直接尿在床上」、「貓毛害冷氣洗衣機都遭殃」、「缺德飼主太多，所以寵物乾脆全禁」，也有人認為貓的叫聲也很惱人，發情時比小孩哭聲還恐怖。

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