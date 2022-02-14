黑貓嚇到炸毛「大開飛機耳」 露兩排尖牙整張臉變形怒瞪..36萬人傻了

毛小孩表現憤怒的方式有很多種，但生氣到臉變形的可能算是少數。最近網路上流傳一張照片，一隻黑貓被嚇到激怒的時候整隻貓咪臉都氣到大變，眼睛瞪超大加上齜牙咧嘴的模樣像極了惡鬼羅剎，衝擊性超大的照片吸引不少網友討論。

網友「あおいまなぶ」在推特上貼出自家貓咪的照片，他本身是一位漫畫家，家裡養了一隻可愛的黑貓「最上(もがみ)」，經常在推特上曬出貓咪的日常生活照片。有一天飼主捕捉到最上的震撼照片與影片，只見牠站在籠子上面，看到有東西出現時擺出警戒的姿態與表情，整隻貓飛機耳大開再加上圓眼怒瞪的樣子太過生動。

照片與影片貼出後吸引不少網友朝聖，短短3秒影片已有超過36萬網友觀看，照片則有超過11萬人按讚。網友們表示「好像浮世繪裡面會出現的惡鬼羅剎」、「也太生氣了，整張臉很像從漫畫跑出來的貓」、「有種伊藤潤二感」。最上的飼主表示，其實平常的最上是一隻很可愛的貓咪，臉部表情很少表現的這麼誇張，這次會有這樣的模樣只是很偶然捕捉到的畫面。

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