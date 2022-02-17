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不幫狗刷牙、帶幼犬去公園遛...十大養狗NG行為你中了嗎？

聯合新聞網 / 綜合報導
狗狗是許多飼主心中的毛寶貝。圖／pixabay
狗狗是許多飼主心中的毛寶貝。圖／pixabay

狗狗在現代生活已經不僅是「看家」的角色，更是每一個飼主心中的毛寶貝，如果您也是重視狗狗生活品質的朋友，一定知道過去一些我們對狗狗的飼養習慣，其實是對牠們的一種傷害。愛牠就不要傷害牠～知名寵物Youtube頻道「mydeerdog狗與鹿」就和大家分享了十件可能會傷害狗狗的事情，讓我們趕快來看看有哪些吧！

一、遛狗不牽繩

狗狗亂跑到馬路上發生車禍，或是走失的事件到現在仍是層出不窮，這正是因為許多飼主仍沒有在愛犬外出時確實繫上牽繩，雖然狗狗在家裡可能真的很乖，但在外面有太多意外狀況了，影片中提醒主人們在遛狗時，千萬不要掉以輕心啊！

二、不幫狗刷牙

雖然很多狗狗不喜歡刷牙，但狗的牙齒保健其實更應該被主人重視，影片中建議大家，可以在綿紗布上沾一點「食物口味的牙膏」，讓狗狗逐漸適應刷牙這件事，避免長期不刷牙造成的牙齦發炎問題。

三、體罰狗狗

打罵狗狗只會暫時中止牠們的行動，但狗並不知道什麼是「正確的行為」，所以牠們不會真的學乖，只會對人不信任、憤怒。近年來寵物行為訓練界也發現正面鼓勵、正向訓練才是教導狗狗最好的方法，除了增加牠們的學習慾望之外，更能增進與飼主的感情。

四、什麼都給狗狗吃

很多食物對狗狗來說都含有致命的成分，除了咖啡因、酒精、葡萄、巧克力、洋蔥、骨頭這些絕對不能吃之外，其實人類食物對狗狗來說都是過度調味，但許多人仍是會因為狗狗在人類餐桌旁討吃的，便忍不住餵食牠們。

人類的食物對狗狗來說並不適合。圖／pixabay
人類的食物對狗狗來說並不適合。圖／pixabay

五、沒有幫牠除蟲

跳蚤、壁蝨如果不根除，對家人跟狗狗健康都會造成很大的影響。尤其是壁蝨可能會傳染人畜共通的「萊姆病」，所以幫寵物定期點藥、吃藥除蟲，絕對是必要的。

六、帶幼犬去狗公園

狗狗是適合社交的群體動物，但當狗狗還小的時候，因為還沒社會化、又比較調皮搗蛋，因此可能會與其他大狗發生衝突。更重要的是牠可能連預防針都還沒打齊全呢！

七、把狗狗留在不通風的車內

狗狗的散熱本身不比人類，長時間待在高溫又不通風的車內環境，會讓牠過度喘氣、流口水，甚至暈倒死亡。容易被忽視的是，有些人會把狗狗養在沒有遮蔽處的陽台，這對狗狗絕對是一大酷刑。

狗狗需要待在通風涼爽的環境。圖／pixabay
狗狗需要待在通風涼爽的環境。圖／pixabay

八、沒有給狗狗足夠的刺激

大部分狗狗都非常喜歡外出散步，這是因為外界環境能給予狗狗非常多「刺激」，就像在探險一樣，所以在家中如果狗狗感到無聊，就容易開始搞破壞。更重要的是，如果常常帶狗出去，也能鼓勵牠們適應人類社會環境，並避免狗狗對身邊的刺激過度敏感。

九、危險物品沒有收好

狗狗對人類的物品沒有概念，因此把對寵物有害的東西收好，是飼主的責任。例如藥品、電池、釘子、衛生紙、垃圾桶、襪子，都要避免讓狗狗有機會接觸到。

十、不了解狗狗

了解狗狗的行為模式與習性是飼養之前必做的事情，知道怎麼處理狗狗的吠叫問題、分離焦慮、身體疾病以及肢體語言，才有辦法在日常生活與毛小孩們相處，並且照顧牠們一輩子。

寵物知識 寵物溝通 狗狗 毛小孩 遛狗 汪星人

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