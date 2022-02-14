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沒在怕醫生！萌柴候診中「整隻躺媽懷裡睡死」 睏到露牙嘴開開9萬人笑翻

聯合新聞網 / 綜合報導
柴犬完全不怕看醫生，整個睡超香。 (圖/取自☆柴犬タップ☆推特)
柴犬完全不怕看醫生，整個睡超香。 (圖/取自☆柴犬タップ☆推特)

很多毛小孩聽到要去獸醫院，不是一臉驚恐就是開始生氣不想去，但有一隻柴犬與眾不同。日前一位柴犬飼主曬出一張照片，他帶著柴犬去獸醫院的時候在等待體檢叫號時狗狗睡超香，跟一般遇到獸醫就瑟瑟發抖的毛孩有著天壤之別，逗趣的畫面吸引不少網友熱議。

網友「☆柴犬タップ☆」在推特PO出一張照片，家裡養的柴犬「塔普(タップ)」是一隻很喜歡去醫院的狗，今年6歲的牠是個活潑好動的女孩子，有一天帶著牠去獸醫院進行例行身體健康檢查時，在等待的途中塔普睡得有夠香，就像是要去遊樂園還是阿嬤家一樣相當放鬆。塔普的媽媽表示，當時因為外面很冷，她不想跟塔普在外面受寒，所以就帶著塔普一起坐在車上等叫號，「我之前有在網路上看過不少毛孩去獸醫院途中或是到了的時候很驚恐」，但塔普整隻狗睡翻，牠就是這麼有趣的一隻狗狗，完全沒在害怕獸醫院跟獸醫師。

塔普媽媽說，其實平常塔普就很常這樣睡覺，自己也經常抱著塔普一起睡。照片貼出後至今已吸引超過9萬人按讚，不少網友相當驚訝塔普的反應，留言表示「牠真的知道接下來要去獸醫院嗎」、「我也好希望我家毛孩去醫院路上可以睡這麼香」、「睡相也太好看」。

柴犬 獸醫 健康檢查

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