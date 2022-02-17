狗狗隨地大小便可回歸大自然？研究證實：狗的排泄物對環境有害

隨著養寵物的人越來越多，各種照顧觀念與法規也應運而生，大家都知道「遛狗繫狗鍊、隨手清狗便」是基本的遛狗禮儀，除了尊重其他用路人，更避免造成環境髒亂。而最新的研究也發現，若散步時不好好清理狗狗的排泄物，不但可能造成他人困擾，更會對自然生態造成危害。

研究中針對1629隻在比利時根特（Ghent）舊城區的自然生態保護區的狗狗，展開一年半的調查。科學家們發現，寵物糞便中富含磷、氮等化學物質，對植物來說是一種「過度的營養」，會導致過度施肥的情況。排泄物要當成理想的肥料，必須經過堆肥、高溫殺菌的步驟，而「直接澆灌」會讓土壤中的氮和磷含量過高，破壞生態平衡，造成某些植物出現枯萎、死亡。數據更顯示，狗狗們的大小便讓每公頃的土地一年約多出11公斤的氮、5公斤的磷，遠遠超乎自然環境所需。

最新研究解釋狗狗的排泄物對生態造成的影響。圖／pixabay

這項研究也發表在英國《生態解決方案和證據》（Ecological Solutions and Evidence）期刊上，主導研究的狄佛蘭教授也提醒大家除了交通、農業相關的生態議題，也不要忽略了寵物排泄物對自然生態造成的影響。

而要如何解決呢？科學家呼籲除了建立專屬的寵物公園之外，最簡單的解決辦法，就是：繫上牽繩。如果飼主遛狗時有繫狗鍊，並確實清理寵物糞便、盡量不讓狗狗亂尿尿，對環境的影響便可大大降低。

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