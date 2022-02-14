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飼主自認偏心問「是不是讓你很寂寞」 插管狗狗離世前暖回一句話她淚崩

聯合新聞網 / 寵物溝通師 Amanda 毛孩們的秘密日記
「啾咪」是一隻生重病正在插管中的狗狗，媽媽來做寵物溝通時牠成熟的令人淚崩。 (圖/寵物溝通師 Amanda 毛孩們的秘密日記授權提供，未經許可不得轉載)
「啾咪」是一隻生重病正在插管中的狗狗，媽媽來做寵物溝通時牠成熟的令人淚崩。 (圖/寵物溝通師 Amanda 毛孩們的秘密日記授權提供，未經許可不得轉載)

和啾咪溝通前我已從馬麻那裡得知啾咪的狀態非常不好，因為身體狀況的緣故啾咪已無法自主呼吸，而家裡的氧氣瓶也已用盡，所以啾咪必須待在醫院的供氧箱裡，其實到了這個時候家人心裡多少都有底，但每次面對這樣的狀況時我的內心都還是會掙扎，所以我必須感謝這些孩子們，一次又一次的敲醒了我的使命感。

一連上線，啾咪的狀況比我想像中好很多，口條清晰條理分明，也很清楚這次溝通的目的是什麼。

「 馬麻想知道啾咪的身體有沒有比較好？ 」

「 我想要把管子拔掉然後回家。」啾咪回答的時候我能感覺到身體被插著東西。

「 可是少了氧氣啾咪就無法活下去，還是妳不想繼續了呢？ 」

「 嗯我知道啊，可是我要繼續活下去跟我想回家是兩件事喔。」

理性上啾咪覺得現在插管是必要的治療行為，因為可以幫助她繼續活下去，但感性上啾咪其實是很想回家的。

「 馬麻說不用在意她的感受，如果妳真的累了就離開沒有關係，馬麻很心疼妳這樣太累了。」

生病的啾咪在溝通的過程中叫了幾聲，雖然馬麻在她身邊，但她仍然想藉由這樣的方式確認馬麻還在不在她身邊，生病時的孩子是特別沒有安全感的，雖然啾咪很堅強但她仍然希望馬麻可以一直待在她的附近這樣她才能感到安心。

「 馬麻其實一直覺得很對不起妳，沒有常常陪妳，是不是讓啾咪感到很寂寞？ 」

「 沒有關係，這沒有什麼好對不起的呀，妳有愛我這就夠了，雖然我有時候會因為寂寞，會希望妳理我所以我才一直叫，可是我知道妳很忙，所以妳有空的時候就轉過身摸摸我的頭說我好可愛這樣就可以了 。」接著啾咪又說，「 這就是妳的生活啊，不要一直說喪氣的話好嗎？ 」。

啾咪是馬麻領養來的，馬麻一直覺得自己比較偏愛另一隻狗狗，所以對啾咪一直存著一份濃濃的愧疚感，雖然啾咪會藉由吠叫想吸引馬麻的注意，但成熟的她也知道這是沒有辦法的事情，真的是成熟的令人心疼。

「 馬麻想知道啾咪會不會後悔到這個家？ 」

「 沒有關係啊，這是生活的一部份，我已經過得比以前好很多了，真的沒有關係不要想這麼多。」

「 馬麻一直很擔心妳，希望妳不要再硬撐了，雖然她會難過，但她希望妳不要再繼續痛苦下去了。」

「 妳怎麼可以講這種喪氣話，我都撐到這個時候了。」

啾咪的求生意志非常強烈，聽到馬麻這樣的一番話她的回話是有點激動的，因為啾咪覺得只要一直努力堅強就有希望活下去，不可以這樣隨隨便便的放棄。在啾咪給我的訊息中透露到她其實是很想繼續保護家人的，對家人她還有一份很重的使命感，這就是啾咪奮力想活下去的最大原因。

「 如果啾咪想繼續活下去那馬麻一定會陪妳。」

「 嗯！我們說好了喔你們會陪我到最後。」啾咪聽到這句話很開心，有種全身再次充滿力量的感覺。

「 馬麻很擔心妳在醫院她沒辦法隨時知道妳的狀況，她也擔心萬一妳走了她和妳都沒有辦法見到彼此最後一面。」

「 這是我的選擇，所以我必須去承受這樣的結果，妳不見到我沒有關係，我會回去看妳的。」

「 馬麻要怎麼知道妳有沒有回來？」

「 相信，不要懷疑妳所想的事情。」

啾咪在最後仍然傳達對家人依然有很重的使命感，堅強又成熟的啾咪著實讓我打從心底佩服，在這個小小的身軀裡藏著一股好大好大的力量，儘管啾咪在隔天下午離開了，但我相信她依然會是那個英勇無畏的超人，靜靜地繼續守護她的家人。

本文與插圖由「寵物溝通師 Amanda 毛孩們的秘密日記」獨家授權提供，非經許可不得轉載。

◎寵物溝通師 Amanda 毛孩們的秘密日記 臉書粉絲專頁

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