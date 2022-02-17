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水豚坐禪熱溫泉「瀑布沖頭」不動如山 網友驚：修練多久了？
說到動物園裡的人氣明星，就不能不提到地表上最可愛的大萌鼠－水豚，牠們群聚在一起泡湯的畫面大家一定都不陌生，但你有看過在熱溫泉下沖頭修行的水豚君嗎...？
日本一名網友近日到位於愛知縣的豐橋綜合動植物公園參觀時，就拍下一段影片分享到推特社群，畫面中可以看到一隻白水豚蹲坐在池裡，瞇著眼任憑上方白氣蒸騰的溫泉水注沖刷頭頂，一動也不動的樣子就像是人類在享受SPA，也彷彿像是在瀑布下修行冥想一般。水豚「心無雜念」的一幕也讓網友在下方留言：「感覺也太舒服～(о´∀`о)」、「這是瀑布修行吧？」、「按摩頭皮好讚」、「想知道牠修練多久了」。
ええんか…それで… pic.twitter.com/PDqHWUMOxw— なまくら@新刊メロブ委託 (@namakra0123) January 23, 2022
其實水豚原產於南美洲，牠們雖然為半水棲動物，但牠們的故鄉並沒有溫泉。1966年日本「伊豆仙人掌動物公園」開始引進水豚飼育後，意外發現水豚非常喜歡在溫水裡泡澡，才發展出之後獨特的水豚泡湯文化，不但有水豚露天澡堂，更是會聯合其他動物園舉辦「水豚泡湯大賽」，可愛的景象在冬日裡總是吸引許多遊客朝聖。
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