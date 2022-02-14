二哈被嚇到！躲鐵柱後「臉擠一團」完全藏不住 狂搖頭催眠自己：我不怕

有時候毛小孩遇到一些事情的反應，總是讓人覺得超爆笑。最近在網路上流傳一張照片，一隻哈士奇像是「撞到桿子」一樣把整個身體跟頭擠在一起，看起來很像是看到什麼可怕的人事物一樣，但狗狗這樣做的原因竟然是因為被迎面而來的小孩子嚇到。

網友「misa」在推特上貼出一張圖，表示自己家中養的哈士奇「琥珀」被迎面而來的小孩嚇到，把自己整隻狗想埋起來，但事發現場並沒有任何可以讓牠躲藏的地方，琥珀只好把自己塞在一根鐵矮柱子後面，頭還不斷蹭著柱子「搖頭」，試圖想把自己隱藏起來，但哈士奇實在太大隻了，非但完全沒辦法把自己藏起來，整張臉還扭曲到不行，畫面相當爆笑。

琥珀可愛的照片曝光後至今已吸引超過16萬網友按讚，網友表示「這是一個欺騙自己『我不害怕』的概念」、「對不起實在太好笑了」、「我家狗狗也會這樣」、「不只是狗狗吧，我家小孩子也會這樣，想把自己藏起來但整個失敗」。

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