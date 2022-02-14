為毛孩親下廚做鮮食前 你必須了解的9大類「爭議性食材」

在我們學習為毛孩洗手作羹湯前，我們不一定要急著先認識所有食材的營養成分，但一定要優先認清哪些食材是不建議食用，甚至可以說是禁止食用的，才不會讓自己的疼愛變成如砒霜般的毒藥喔！

鮮食最主要的目標是用天然的食材達到營養均衡

餵食鮮食最主要的目的是透過天然的食材讓孩子攝取最自然的營養，並且達到營養均衡的理想，但同樣也有些食材是本身就含有爭議性成分的。

在這篇文中，麻瓜爸將最常見到的爭議性食材跟原因整理成表格，讓家長們可以用最簡易快速的方法理解，並且掌握其中的餵食原則。

這個世界上的每個生命都擁有最獨特的體質

我們必須先瞭解這個世界上每個人、每隻毛孩都是最獨特的存在，所以無論是人還是動物都具有最獨特的體質。而我們對於自家的毛孩子能夠做到的就是盡可能地去瞭解他，並且針對他的身體狀況選擇有益的食物、避開傷身的選項

也正是因為生命的獨特性跟可貴性，才會有「爭議性」這個詞的出現，我們只能仰賴學者分析這些食材可能導致傷身的成分跟症狀，但沒辦法百分百的肯定絕對有害，因為要透過完整的實驗來取得肯定的答案是非常不容易的，除了需要龐大的研究經費，也需要尋找大量身體素質、年齡、體重、生長環境、飲食等等各方面接近的受測貓犬，才能夠取得可供進一步參考分析的數據。

但這樣的實驗內容同時也意味著可能會讓許多的生命回到天上當天使，這也是為什麼我們很難在文章、書籍中看到清楚且肯定的相關報告跟解析的原因，只能夠藉由曾有不良結果的案例來建議避免或者以多數普遍的論點來做為餵食的參考。

在看完麻瓜爸的表格之後，請讓腦袋稍微休息一下，麻瓜爸這邊會再跟大家補充一些小細節喔。

餵食原則與餵食的小細節

・水果類：

水果除了建議避開爭議性的食材以外，大部分水果是可以讓毛孩食用的，但水果的餵食原則在於「去籽」、「去皮」，因為多數的水果果核、種子可能會對毛孩身體產生毒性，所以去掉以後可以大幅降低中毒的風險，如果是多籽難以去除的水果就建議避免餵食會比較安心（例如：百香果、紅石榴），最後就是要記得挑選較不甜的部位或是種類餵食，高鉀類的水果也建議避免餵食以免增加腎結石、腎衰竭、糖尿病等風險（例如：莓果類水果）

・生肉：

生肉餵食是近年興起的一種餵養方式，雖然生食的確營養流失的相對少也符合動物的飲食天性，但生肉要面對的考驗相當的多，不只是要選擇有合格認證且肉源清楚的生肉，也必須選擇有相關單位認證核可確定能供毛孩生食的肉商，不過，台灣的食安與衛生稽核、安全認證這類的問題在每個人心中的可信度不一，且即使確定肉商百分百合格但家中的保存設備是不是可以維持生肉的品質這也得打上個問號，所以，在這邊麻瓜爸以自己的角度來看還是建議避免為上。

・海鮮：

不論是甲殼類、魚類、貝類、軟體類基本上是可以給毛孩食用的，但因為海鮮類本身就容易是過敏來源之一（尤其是甲殼類），所以初次餵食的海鮮類必須留意食用後孩子有沒有出現過敏現象，比較謹慎小心的家長則建議優先避免甲殼類可從白肉的魚類開始嘗試起，軟體類如魷魚花枝也建議避免餵食，因為軟體類的海鮮對於毛孩來說難以消化也不易咀嚼，容易造成消化器官不適。

圖取自魔法喵屋＿麻瓜爸IG

「餵得安心」這件事情很重要，但也是最容易忘記的！

最後要從麻瓜爸的視角來跟大家做個總結：爭議性食材對於每個毛孩的負面影響程度不同，而地球上擁有非常豐富多樣的食物資源可以讓我們選擇，所以我們可以不用拘泥非得用某些爭議性食材來讓孩子獲得營養。

麻瓜爸個人最注重的就是『餵得安心』這個原則，使用爭議性食材獲取部分的營養卻可能要承擔毛孩送醫的風險，這個就不會是麻瓜爸想提倡的了。而為什麼又會跟大家說明有些爭議性食材有食用後無恙的案例，或者是跟大家說怎麼吃風險會比較低，是希望能夠讓爸爸媽媽們在孩子誤食後可以先讓自己安心冷靜，才能夠細心觀察孩子身體的變化並且有條理的應變狀況。

學做鮮食前，麻瓜爸認為最重要的是要學習觀察毛孩的身體

其實製作鮮食最大的考驗的不是廚藝有多精湛、對食材有多瞭解，而是我們願意花多少時間去觀察孩子的身體狀況，並且願意花時間去做功課進一步掌握孩子的體質特性。

如果我們對孩子的身體狀況沒有更深的認知，就算是用一般正常的食材也是可能會讓孩子出現拉肚子或是過敏等症狀的，但是當我們清楚觀察到並且用心記得，我們會很自然的進一步去學習食材的營養跟特性，然後有能力選擇最適合自己家小孩的食材跟配膳。

重點整理：

・餵食鮮食最主要的目的是透過天然的食材讓孩子攝取最自然的營養，並且達到營養均衡的理想。 ・地球上擁有非常豐富多樣的食物資源可以讓我們選擇，所以我們可以不用拘泥非得用某些爭議性食材來讓孩子獲得營養，「餵得安心」才是最重要的。 ・其實製作鮮食最大的考驗的不是廚藝有多精湛、對食材有多瞭解，而是我們願意花多少時間去觀察孩子的身體狀況。

本文經授權轉載自魔法喵屋＿麻瓜爸，原文出處：做鮮食前，你得先了解哪些是爭議性食材

◎魔法喵屋＿麻瓜爸IG

商品推薦