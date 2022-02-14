9成人沒發現！他問「Foodpanda貓熊耳朵為啥剪一塊」釣出網友神回覆

常常叫外送的人應該最常用的平台不外乎是Foodpanda與Ubereats這兩間，其中Foodpanda的招牌吉祥物是一隻粉紅色的貓熊，有網友眼尖發現Foodpanda的廣告中，有一隻貓熊的耳朵疑似被剪掉一小塊，很像是「TNR過後的毛小孩」，引起不少網友討論。

有網友在PTT八卦版中貼文，表示自己看到Foodpanda的形象廣告中有兩隻貓熊，但不太懂有一隻為什麼要特別加上「耳洞(應該是結紮)」，直呼有人會去在意吉祥物有沒有結紮，而且這隻貓熊還是外送業的吉祥物，也不是什麼動保處的吉祥物，「特別設計結紮不知道是為什麼」。而根據Foodpanda官方的臉書貼文可以看到，這隻粉紅色的貓熊名叫「胖胖達」，該吉祥物以熊貓原型與母貓結紮之剪耳記號為名，於動畫廣告與活動中都可以見到牠的身影。

貼文PO出後吸引不少網友在底下留言，有網友表示「剪貓耳就是結紮過的」、「你不說，9成的人根本不會發現」、「故意埋彩蛋給你們宣傳的」、「配合少子化政策啦」，也有網友認真說「熊貓應該拼命讓牠繁殖才對吧」。

知名外送平台Foodpanda的吉祥物粉紅色貓熊引起網友熱議。 (圖/取自PTT Gossiping)

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