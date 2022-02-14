女物流士屁股慘遭3狗咬爛！飼主拿1.5萬打發嗆:不就送貨員，不要就去告

家裡有養狗狗的飼主，可能要特別注意毛小孩是否會與其他陌生人起衝突。一名女送貨員日前發文表示自己遭到顧客家中3隻邊境牧羊犬瘋狂撕咬，咬到全身滿是傷痕，但飼主當下不肯報警，她事後因為傷口發炎痛到無法入睡，結果飼主竟說「啊不就是送貨員」，只肯賠償1.5萬和解，還囂張嗆女送貨員「不要就去告」。

王姓女物流士12日在報廢公社公開版發文，她在2022年1月21日送貨到客戶家裡，等待領取貨到付款的包裹時，客戶家中3隻邊境牧羊犬突然衝出來瘋狂撕咬，且3隻狗狗都沒綁繩也沒有戴嘴套，連項圈都沒戴，當下事故發生時女飼主完全無法拉開自己的狗，女物流士只好把女飼主抓著擋在自己面前，才能保護自己不再繼續被狗狗攻擊。

女物流士慘遭狗狗攻擊後，請女飼主趕緊報警處理或是叫救護車，但女飼主堅持不肯，「因為報警狗狗就會被安樂死」，後來女物流士只好自己報警處理，女飼主才陪她去急診室治療並送她回物流站所。由於傷勢嚴重，女物流士有好一段時間無法工作， 女飼主只有在LINE上傳2句話關心一下，公司主管也只叫她好好休息養傷，薪水只給大概一半。

女物流士大腿被咬的瘀青，還有不少血痕蓋在紗布下。 (圖/翻攝自報廢公社公開版臉書社團)

女物流士表示，她住在山區天氣寒冷，臀部跟腿部都被狗咬得很嚴重，因為大腿主動脈被咬破內出血造成大片瘀青，只能忍著寒冷穿短褲，避免傷口磨到，到現在被咬的傷口還是會流湯，痛到晚上難以入睡，就算睡著了也還是會做惡夢醒來。事後一名男飼主來跟女物流士聯絡卻拒絕賠償，還嗆說「啊不就是送貨員，一個月你說能多少我就賠你多少錢嗎，15000要就含醫療費用和解了，不要你就去告啊，你也不能一定會告贏啦」。

該貼文PO出後許多網友都為女物流士打抱不平，認為飼主真的很囂張，做錯事還這麼理直氣壯，有網友表示「現在物流真的不好做」、「太誇張了，告下去了」、「狗沒綁繩，飼主要負責」，紛紛支持女物流士提告，王姓女物流士最後也已經提告飼主。

其實這不是第一次發生送貨員被狗咬與主人起爭議的事件，本報曾於2022年1月27日報導「送貨員被撲嚇到「怒拿包裹暴揍」打到黑狗腦震盪！直擊影片曝光網戰翻」，有網友指出送貨員到朋友家送貨時，因為被狗嚇到且被咬傷，竟拿著包裹往狗狗頭上砸好幾下，打到狗腦震盪送醫，影片曝光後掀起網友激烈的正反論戰。

女物流士在臉書社團發文，曬出許多受傷照片。 (圖/翻攝自報廢公社公開版臉書社團)

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