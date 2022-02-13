能接受寵物狗坐在餐廳椅子上嗎？網友提出雙贏解套法

一名網友在PTT發文指出，現在常看到很多人帶寵物狗去餐廳、公園或百貨公司，會把狗放在椅子上，但他擔心狗身上有寄生蟲，或是腳踩到不乾淨的東西，甚至是排泄完屁股沒擦乾淨，如果坐（站）上椅子會害下個使用者遭殃，他質疑有些飼主實在沒有公德心，並問「會把狗放在椅子上的是哪些人？」。

網友紛紛回應：「如果沒有擦屁股真的很噁」、「曾經被飼主說什麼狗？牠是我兒子/女兒耶」、「愛狗人士會說人比狗髒」、「之前還看過拿筷子餵狗更可怕」，也有人幫忙緩頰：「人家出門都坐娃娃車，腳沒碰地」、「養寵物的都會擦啦，在家也會坐沙發阿」。

關於狗能不能放椅子上一直是熱議的話題，有人指出會放桌上或椅上的大多是捨不得放地上的小型犬，而中大型犬則大多乖乖待在地上，他表示既然主人這麼疼愛毛孩不讓牠落地，應該要自備寵物座墊，狗狗坐在座墊上不會弄髒椅面，也能防止屁股沾染到細菌，或者有穿褲子或包尿布也OK。

2019年曾有因狗放椅上而產生的訴訟，台中一名黃姓男子不滿張姓男子將狗帶到早餐店還讓狗待在椅子上，糾正對方三次都不被理會，指責他「不知羞恥」，張男遂對黃男提告，最後法官認定黃男言論是針對影響店內衛生，不構成公然侮辱，因此判黃男無罪。

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