快訊

台鐵晚間大誤點原因曝光 乘客被卡30分鐘抱怨連連

冬奧／女子500m競速滑冰黃郁婷排名第26 美國黑人女將摘下金牌

能接受寵物狗坐在餐廳椅子上嗎？網友提出雙贏解套法

聯合新聞網 / 綜合報導
狗狗到底能不能上人坐的椅子？本報資料照
狗狗到底能不能上人坐的椅子？本報資料照

一名網友在PTT發文指出，現在常看到很多人帶寵物狗去餐廳、公園或百貨公司，會把狗放在椅子上，但他擔心狗身上有寄生蟲，或是腳踩到不乾淨的東西，甚至是排泄完屁股沒擦乾淨，如果坐（站）上椅子會害下個使用者遭殃，他質疑有些飼主實在沒有公德心，並問「會把狗放在椅子上的是哪些人？」。

網友紛紛回應：「如果沒有擦屁股真的很噁」、「曾經被飼主說什麼狗？牠是我兒子/女兒耶」、「愛狗人士會說人比狗髒」、「之前還看過拿筷子餵狗更可怕」，也有人幫忙緩頰：「人家出門都坐娃娃車，腳沒碰地」、「養寵物的都會擦啦，在家也會坐沙發阿」。

關於狗能不能放椅子上一直是熱議的話題，有人指出會放桌上或椅上的大多是捨不得放地上的小型犬，而中大型犬則大多乖乖待在地上，他表示既然主人這麼疼愛毛孩不讓牠落地，應該要自備寵物座墊，狗狗坐在座墊上不會弄髒椅面，也能防止屁股沾染到細菌，或者有穿褲子或包尿布也OK。

2019年曾有因狗放椅上而產生的訴訟，台中一名黃姓男子不滿張姓男子將狗帶到早餐店還讓狗待在椅子上，糾正對方三次都不被理會，指責他「不知羞恥」，張男遂對黃男提告，最後法官認定黃男言論是針對影響店內衛生，不構成公然侮辱，因此判黃男無罪。

寵物 公然侮辱 寄生蟲

相關新聞

影／清境農場粉櫻炸裂太迷人 綿羊竟忍不住開吃

南投縣仁愛鄉清境農場青青草原、觀山牧區、國民賓館等區域的櫻花盛放，群櫻如炸裂般霸占櫻樹梢鮮豔綻放，進入最佳觀賞期，而櫻花...

能接受寵物狗坐在餐廳椅子上嗎？網友提出雙贏解套法

一名網友在PTT發文指出，現在常看到很多人帶寵物狗去餐廳、公園或百貨公司，會把狗放在椅子上，但他擔心狗身上有寄生蟲，或是腳踩到不乾淨的東西，甚至是排泄完屁股沒擦乾淨，如果坐（站）上椅子會害下個使用者遭殃，他質疑有些飼主實在沒有公德心。

影／鯨魚的眼淚！2.6公尺侏儒抹香鯨擱淺布袋外海死亡

嘉義縣有漁民今天上午在布袋龍宮溪外海，發現1隻長約2.6公尺的侏儒抹香鯨擱淺沙灘，趕緊通報海巡署第四岸巡隊，無奈搶救過程...

和「拒否柴」比任性！秋田犬在大雪紛飛中耍賴 主人哭：我好冷阿...

大家都知道柴犬是出了名的固執，出去散步總賴著不肯回家，抵制牽繩時都擠出一圈肥肉。如今也有一隻秋田犬一樣愛在外耍賴，而且是在寒冷的雪地裡，害主人也得跟著受凍。

唯一能進五星飯店的狗！「狗界超模」阿富汗獵犬超常被棄養？飼主揭照顧日常

阿富汗獵犬又名喀布爾犬，最早是在阿富汗被發現的犬種，後來傳到歐洲皇家被培育成狩獵犬。身形纖長、毛髮細膩柔順的牠們，有狗界名模之稱，不少精品品牌都喜歡找這種狗來拍廣告，優雅的氣質讓許多上流人士對牠們青睞有加，甚至是國外唯一能進入五星級酒店的狗狗。

竹市動保所愛心認養浪貓 加碼送首年寵物保險

福虎年到來，習俗上貓咪有招財納福吉祥之意，新竹市長林智堅今說，為提升民眾認養意願，市府除既有驅蟲、預防注射與絕育服務外，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。