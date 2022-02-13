與大貓0距離！「奶媽視角」餵小老虎喝奶 30秒影片融化48萬網友

老虎是大型貓科動物，尚無攻擊性的小老虎就像可愛的小貓咪一樣，模樣相當討喜。動物園的飼育員分享給小老虎餵奶的影片，小老虎直視鏡頭心無旁鶩吸奶的萌樣，讓網友都融化了。

上月報導過，日本山口縣美禰市的秋吉台自然動物公園在2021年12月誕生一對老虎龍鳳胎-公虎「琥珀」與母虎「四葉」，園方不時會發布這兩個孩子的生活近況，小老虎年紀還小，會像貓咪一樣喵喵叫，配合可愛的小短腿，樣子相當療癒。

琥珀和四葉是雙胞胎老虎。圖取自推特

最近園方又上傳一段30秒的影片，是飼育員給琥珀餵奶的片段，片中琥珀專心吸吮奶瓶，發出吸奶的嘖嘖聲，天真無邪的的閃亮大眼直盯著餵奶者，不時伸出前掌撲騰個兩下，雖然還年幼，卻已可見前肢長出尖銳的爪子。

這段影片已累積超過48萬次觀看數、3.5萬人按讚，網友大讚：「我不知道要說什麼，只有可愛可以形容了」、「太療癒」、「看得我都懵了」。

秋吉台動物園的發言人表示，小老虎在出生兩個半月內每天都要餵4次奶，現在一次可以餵200c.c左右，小老虎現在可以只花2分鐘一口氣把整瓶奶乾完，兩個半月後會開始用離乳食物搭配牛奶混合餵食。

喝奶時伸出前爪撲騰的琥珀。圖取自推特

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