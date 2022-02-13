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散步黑柴遭「門神貓」左右護法擋路！狗狗勇者最後能成功闖關嗎？

聯合新聞網 / 綜合報導
黑柴勇者要挑戰浪貓魔王了！圖取自推特
黑柴勇者要挑戰浪貓魔王了！圖取自推特

電玩遊戲中常見需要打倒守門人才能通關的場景，沒想到也發生在現實中！一名飼主帶柴犬去散步，在狹窄的路上遭遇兩隻「門神貓」，嚇得柴柴不敢前進。

日本飼主養了一隻3歲的黑色柴犬碰助（ポン助），一天他帶碰助外出散步，在殘雪的狹窄步道上，前方遭遇兩隻野貓，一左一右佇立在走道的兩側擋住去路，飼主和碰助也被迫停下腳步。

飼主說這是第一次在散步同時遭遇兩隻貓，貓咪悠悠哉哉地在走路，接著朝著他們的方向緊盯。碰助一開始搖著尾巴有些興奮，身體向前探望著貓咪，接著恢復冷靜僵在原地，不敢躁進，顯得有點不知所措。

飼主也被雙方僵持的氣氛弄得有點緊張，最後打破僵局，他抱起碰助小心翼翼地從貓咪中間穿過，所幸順利通過。他將照片PO上推特，寫道：「沒有自信通過這裡的主人和狗」，視角從碰助的頭頂向前延伸，看著前方兩隻貓，彷彿就像勇者要挑戰魔王一樣。

膽小卻又好奇心旺盛的碰助。圖取自推特
膽小卻又好奇心旺盛的碰助。圖取自推特

飼主指出碰助平常的個性比較膽小，對於初次遇到東西都會保持一定的距離，並觀察對方的動向；如果對方先動起來或發出聲音，碰助會被嚇得奔向主人。不過碰助依然保持對外界的好奇心，總是興致高昂地探索身邊的人事物。

貓咪 柴犬 日本

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