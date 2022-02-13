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飼主花1小時準備手作生日蛋糕 慘遭比熊犬「死魚眼嫌棄」
狗狗是家庭裡的一份子，生日時當然得好好慶祝一番！但這隻比熊犬面對飼主精心準備的蛋糕，卻露出看似嫌棄的眼神，讓網友笑翻。
一名日本飼主養了一隻比熊犬阿噗（プン），上個月27日迎來牠的2歲生日，飼主大費周章在屋內進行佈置，準備給阿噗慶生。其中最精心準備的莫過於手作的生日蛋糕，製作時間約一小時，上面還用奶油刻畫出阿噗的模樣。
沒想到把蛋糕端到阿噗面前，牠沒露出期待興奮的表情，反而半瞇著雙眼，一臉嫌棄地盯著蛋糕，彷彿在說「我要的不是這個」。
飼主將這張照片PO上推特，還無奈寫下：「這不是在人類拚死做的蛋糕該有的表情阿！」。這張照片吸引超過24萬人按讚，還有人安慰飼主：「牠可能只是在害羞啦」。
不過飼主事後解釋，平常有訓練阿噗在沒喊出指令前不能開動，必須在食物前「待機」，通常會使用連拍，當時只是剛好拍到阿噗瞇眼的怪表情。平常的阿噗總是張著閃閃發光的雙眼，相當可愛。而在拍完照後，阿噗也津津有味地完食了。
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