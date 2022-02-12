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黑狗玩到指甲不見！她幫戴保險套用途曝光 網歪樓：秒變姐夫
有時寵物玩到受傷卻渾然不覺，主人看到傷口才驚覺毛孩又調皮了。有飼主在臉書分享愛犬的受傷經驗，到家後血流不止。此時男友突發奇想幫狗狗套上保險套加壓止血，奇怪的畫面也讓網友紛紛歪樓，「這顏色又套這樣…我先去面壁」。
該名飼主在臉書社團米克斯傳奇分享這段奇特經歷，某日狗狗在公園散步，疑似看到其他狗兒過於興奮，回到家竟看見地板全是血跡，仔細檢查才發現「玩到一隻指甲不見」。原PO首先用止血粉按壓一段時間再行包紮，隔一段時間才發現沒有完全止住，而家裡的彈性繃帶又剛好用完。
眼看著無計可施之際，原PO的男友神來一筆提議可幫狗狗「戴保險套」加壓止血。為了預防狗狗的腳和地板油油的，兩人用衛生紙清潔表面的潤滑油後，將保險套套進狗狗的手順利止血，血跡終於不會再滴的家裡到處都是。
大批網友讚賞這招根本是生活智慧王，不過許多人歪樓「繃帶還挑膚色」「瞬間變姐夫」「小黑的第一次」「帶出門養父母的恥度要高」。原PO也回覆網友近況，買了新的繃帶重新包紮，狗狗依然活蹦亂跳像沒事發生一樣。
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