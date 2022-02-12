影片曝光！台灣狗神技驚呆老外 等紅綠燈和隔壁機車汪「吵架輸贏」

一名網友在PTT發文指出，現在常看到很多人帶寵物狗去餐廳、公園或百貨公司，會把狗放在椅子上，但他擔心狗身上有寄生蟲，或是腳踩到不乾淨的東西，甚至是排泄完屁股沒擦乾淨，如果坐（站）上椅子會害下個使用者遭殃，他質疑有些飼主實在沒有公德心。

2022-02-13 15:19