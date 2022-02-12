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影片曝光！台灣狗神技驚呆老外 等紅綠燈和隔壁機車汪「吵架輸贏」
狗狗站在機車踏板上，被不少人譽為「台灣狗基本技能」，照片更一度讓老外目瞪口呆。而近日又出現一段影片，兩隻分別站在機車踏板上的狗，竟在等紅燈時吵了起來，讓網友笑翻求解「你們到底在講什麼啦！」
國外臉書社團流傳一段15秒短片，畫面左側載著狗狗的機車騎士正在等紅綠燈時，右側出現了一名同樣載著狗狗的機車騎士。不料等待燈號轉換的期間並不平靜，兩隻狗兒竟就這樣一觸即發隔空吵了起來，一來一往絲毫不相讓。
「好生氣好生氣好生氣！」不過兩隻狗吵架的畫面卻讓影片中傳出笑聲，其中一名飼主更馬上拿起手機拍下這個有趣畫面。不禁讓網友想問「請問你們是有什麼深仇大恨嗎？」「柴：你下來！」「就是看你不順眼」
而根據影片中的資訊，透露出拍攝地點其實在宜蘭縣嵐峰路一段及進士路交叉路口。再次驗證若是看到狗狗站在機車踏板上的照片，有很大的機率就是一隻「台灣狗」。
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