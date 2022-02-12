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狗狗路中央屎在滾…飼主掏神器秒撈走 萬人讚：好人一生順暢
許多飼主出門散步遇到狗兒「屎在滾」，常會選擇讓狗狗大在報紙上，或者自備塑膠袋再從地上撿起。不過有網友看到一名超睿智飼主，在路中央掏出一支套著塑膠袋的撈網將便便接殺，有如生活智慧王的舉動也獲得上萬名網友按讚。
臉書社團爆廢公社公開版近日出現一張圖片，一隻黃狗在馬路中間剛好湧現便意，隨即做出想「嗯嗯」的姿勢。這時一旁的主人也沒閒著，竟就掏出一支套著塑膠袋的撈網，往狗兒的屁屁下方一塞，毫不費力的將便便瞬間收拾乾淨。車上的原PO紀錄下這個畫面，留言則慶幸還好沒按喇叭，否則可能馬上縮回去或被夾斷。
大批網友激讚主人很有公德心「好人一生順暢」「這主人非常棒」「專業的在這」，並抱怨自己常遇到不處理的飼主，直接讓狗狗大在草地上或社區裡。許多人看到這幕也表示長知識了，「原來撈魚網也能撈黃金」。
留言也釣出許多「神器」愛用者，遇到狗狗拉肚子時更是好用，因為一般情況下根本撿不起來。除了捕魚網，也有人使用捕蝶網，甚至還自製可伸縮的版本。只要套上塑膠袋，就能徹底落實便便不落地，完全不會有碰到手或撿不乾淨的問題。
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