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史努比哪裡像米格魯？網友見這張圖恍然大悟：覺得好新奇

聯合新聞網 / 綜合報導
米格魯和人類握手。圖／Ingimage
米格魯和人類握手。圖／Ingimage

史努比（Snoopy）是什麼品種的狗？雖然許多人都能回答是米格魯，卻不一定看得出兩者之間的關聯。有人無意間發現一張圖片，瞬間懂了史努比和米格魯的相似之處。網友紛紛表示雖然以前就知道了，但看到圖片恍然大悟，覺得可愛到不行。

網友在臉書社團動物梗圖星球分享一張圖片，米格魯站起來並露出舌頭的畫面，影子映照在牆壁的形狀，竟成了相似度100%的史奴比剪影。不少網友終於能順利將史奴比與米格魯的印象連結在一起，並直呼「可愛死」「原來是這麼一回事」「覺得好新奇」。

家喻戶曉的史奴比，可能是全世界最有名的小獵犬(Beagle)。而台灣所稱的米格魯，便是由日語ビーグル音譯而來。米格魯天性活潑，非常喜歡親近人類，嗅覺敏銳常被訓練成偵測犬。外觀通常以黑、白、黃三色為主，垂下來的耳朵可說是最明顯的特徵，下緣通常又圓又寬。

一隻米格魯偵測犬，正在尋找有褐根病的樹木。圖／北市公園處提供
一隻米格魯偵測犬，正在尋找有褐根病的樹木。圖／北市公園處提供

史奴比則是出自美國漫畫家查爾斯·舒茲(Charles M. Schulz)，最早於1950年10月4日的《花生漫畫》(Peanuts)粉墨登場。最一開始的主人並非為人所知的查理布朗(Charlie Brown)，而是由一名叫做萊拉的小女孩所飼養。最好的朋友則是黃色的小鳥糊塗塌客(Woodstock)。

小鳥糊塗塌客(左上)，以及史奴比(右上)、查理布朗(左下)、露西(右下)。歐新社
小鳥糊塗塌客(左上)，以及史奴比(右上)、查理布朗(左下)、露西(右下)。歐新社

米格魯 美國 耳朵

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