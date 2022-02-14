排煙管的小精靈！汽車發動引擎 竟然噴出一團「黑炭貓」

天氣冷颼颼，在野外求生存的浪浪為了保暖通常會選擇狹小、溫暖的地方，最常見的有汽車引擎蓋內、水管、排氣管等，有民眾PO影片發現排氣管聲音不太一樣，隨著汽車引擎的規律聲，一團黑嘛嘛的小黑炭滾了出來，原來是幼貓因為天氣太冷，排氣管內部溫暖又安全，因此選擇窩在裡面。

誤闖排煙管的小精靈！有網友在專門討論運輸業的臉書社團中，分享一段汽車排煙管掉出一隻小貓咪的影片，只見排煙管隨著引擎發動冒出陣陣黑煙，接著滾出一隻黑嘛嘛的貓咪，貓咪看到室外強光照射嚇了一跳，連忙快速跑走，靈活的手腳讓鏡頭跟不上。其實貓咪很容易躲藏在汽車引擎蓋嚇、底盤或是排煙管，所以有不少民眾會在開車前事先發動，除了遇熱車子外，也提醒熟睡在車內的貓咪該離開了，也可以試著拍打引擎蓋，叫走野貓離開，避免發生交通危險。

小貓躲排氣管全身被燻黑。圖／擷取自臉書社團

影片中黑色小貓咪因為窩在排煙管內，全身都裹上一層廢棄物，駕駛如果沒有注意到隱藏在車內中的「貴賓」，很有可能發生憾事。社團中有許多駕駛大卡車的駕駛，網友PO的影片也提醒著駕駛人要提升野貓躲藏的可能意識。

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