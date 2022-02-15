國道1號黑狗遭撞躺地 卡車司機「路中央停車」救援引兩派論戰

救還是不救？有民眾在臉書社團分享一段影片，在國道1號員林路段發現一隻受傷癱倒在地的狗隻，為了避免在車來車往的車陣中發生危險，駕駛大卡車的民眾遂停下大車，迅速地將狗隻抱進車內開走，過程不到30秒，所幸當時國道車速不快，而且後方車輛也很有禮貌地等待大卡車，影片中見義勇為的行徑讓大家佩服。但是提醒民眾，除非遇濃霧、強風、大雨等天氣因素，否則不應貿然停駛，違法者會依道路交通管理處罰條例罰鍰3千元至6千元，如國道上有動物需要救援，可撥打高速公路路況通報電話1968。

國道1號員林路段有一隻黑色狗狗躺在國道馬路上，似乎是被車輛撞擊後體力不支倒底，薄弱的身子在車流車往的國道上看起來非常危險，擔心下一秒就會出事，一名貨車司機見狀緩速停駛，剛好停在黑狗旁，接著開門迅速跳下車子，將狗安撫在懷裡後一把抱進車內，而慢速停駛的動作也被後方的車輛察覺到，紛紛停駛等待貨車司機做完暖心舉動。

大卡車司機救援過程不到30秒，後方小客車禮貌等待。圖／擷取自臉書社團

1月20日上午10點半的國道1號員林路段，當時路況回堵嚴重，車速不快，因此駕駛才選擇慢速後停駛救狗，避免黑狗再次被撞，整個救狗過程花不到30秒。而影片也被po到職業大客車分享團，詢問其他學長姐是否會選擇救狗，大部分網友表示不會這麼做：「停中線下車會讓後面撞一排吧？1968設假的？」、「下車很危險，停好車才下車救狗，不要為了救狗害了別人」、「要看車流量，因為下車也是一種風險」、「不要勉強，也可以選擇打1968救狗，更安全」，不過也有網友幫駕駛緩頰：「這台是三線車都很慢的狀況下才停來的，所以也是要看狀況」、「對於此駕駛小弟致上最高敬意」。

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