外送員分享保溫箱遭貓「侵占」！網傳被喵星人臨幸都會有爆單好運？

外送員的外送箱長出貓咪來了！有網友在臉書社團《外送員的奇文怪事》中發現可愛的一幕，原PO表示下午正要開始接單外送時，發現機車上「長出」兩隻貓，一隻胖呼呼的橘白貓正在外送箱上香甜大睡，而另一隻三花小貓在踏墊上看著鏡頭，原PO表示不介意這兩個可愛小嬌客一起外送，照片引起其他外送員共鳴，紛紛PO出自己被貓咪拜訪的照片，大部分的貓咪都會選擇窩在外送箱，網友笑說：「箱子長出貓咪啦！」

外送箱長出兩隻重量級貓咪。圖／翻攝自臉書社團

社團中引起許多外送員的共鳴，大家紛紛PO出自己與街貓的美麗相遇，大部分的貓咪選擇睡在保溫箱上，軟軟的墊子跟保溫效果是長出貓咪的重要條件，也有外送員在等餐點的時候遇到貓咪「沙必死」的按摩服務，更有外送員直接將箱子作為貓窩，隔熱絕佳的材質成為家貓舒適的安心處，被網友大讚有創意、好方法。

看來外送箱是貓咪眼中炙手可熱的明星產品。圖／翻攝自臉書社團

網友推測熊貓的外送箱比UBER的箱子較軟，所以比較容易長出貓來，而推文處更是另開一串「不讓我跑完最後一單」的系列照，許多外送員常常遇到霸占著箱子的貓，好聲向貓大哥溝通後才能繼續跑單，網友回說「有被貓咪蒞臨過的外送員，說不定會有爆單的好運發生。」

乾脆拿來當貓窩，大小跟保暖都剛剛好。圖／翻攝自臉書社團

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