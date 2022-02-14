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會飛的甜點！「雪之妖精」山雀軟萌圓滾 有如漂浮在空中的大福
這個圓滾滾的白色雪球是什麼？「銀喉長尾山雀」特色就是擁有軟萌圓滾的外表，蓬鬆羽毛如雪般一樣白，飛翔時正面看有如一顆漂浮在空中的雪球，側邊看時有一條優雅的長尾巴在後面，非常夢幻，因此也有「雪之妖精」的美稱，而白白胖胖的模樣被日本網友說很像糯米團子跟豆大福。
February 10, 2022
擁有妖精之稱的美麗山雀，正面看其面部、身體都是白色羽毛，背面則有對稱的深色花紋，沿著花文是一條與身體一樣長的優雅尾巴，與長尾巴相反地，銀喉長尾山雀的翅膀卻非常短，無論從任何角度看，圓滾滾的都像極卡通中才會出現的鳥，非常可愛。銀喉長尾山雀主食為昆蟲，偶爾吃蜘蛛和蝸牛，有「雪之妖精」美稱，外型也被日本網友稱作「豆大福」。
こっちを見たままジャンプするシマエナガが撮れました pic.twitter.com/0v2nQx9GBL— ぼく、シマエナガ。 (@daily_simaenaga) February 8, 2022
きょうのお昼はシマエナガ弁当です— ぼく、シマエナガ。 (@daily_simaenaga) February 10, 2022
ふりかけごはんおいしいです pic.twitter.com/iRLA0mgeLx
推特帳號「我是銀喉長尾山雀（ぼく、シマエナガ。）」時常分享關於銀喉長尾山雀的美照，並且出了許多相關周邊，有時候也會PO出非鳥類的照片，例如將飯糰捏成山雀的身體，配上海苔作為眼睛跟腳，或是利用麻糬跟紅豆，做出一道道山雀形狀的甜點。
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