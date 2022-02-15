積雪厚到滅頂！柯基化身「剷雪開道車」蹬著小短腿闢出一條長長雪路

好動活潑的柯基總是停不下來！日本網友平日喜歡在新潟縣與山形縣進行滑雪運動，沒想自家寵物也超愛玩雪。影片中柯基整個身體幾乎掩埋在雪地中，只見牠興奮地跳躍前進，製造出一條長長的「柯基走道」，最後露出一個開心到不得了的頭在雪堆中，鼻頭跟眉間都堆滿了細雪，超嗨舉動讓飼主訝異道「新瀉的雪不得了啊…」

大雪紛飛的夜晚，一隻圓滾滾的小身影從遠處瘋狂往鏡頭的方向跑，但耐力只維持不到五秒就被層層堆疊的雪卡住了，原來是活潑好動的柯基，只見停下來的柯基努力地邁出小腿奮力一跳，只看見狗鼻子在雪地上蹦蹦跳跳的，在雪地拖出長長的一條「柯基走道」，最後柯基朝著鏡頭露出憨呆的可愛笑容，滿頭白雪的興奮模樣彷彿在說雪真好玩！

看到雪就興奮的柯基。圖／翻攝自推特

推特帳號「雪與貓與狗（雪と猫と犬）」時常分享長毛貓與柯基在雪地裡的情況，北國之美配上寵物的嬌萌可愛，吸引許多網友按讚，而推文回應笑說「柯基會不會拔不出來？」、「新瀉的雪長出狗狗的頭啦！」、「好好玩！」，而滿頭白雪的柯基樣貌也激似寶可夢中的嘎啦嘎啦。

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