聽新聞
test
0:00 / 0:00
積雪厚到滅頂！柯基化身「剷雪開道車」蹬著小短腿闢出一條長長雪路
好動活潑的柯基總是停不下來！日本網友平日喜歡在新潟縣與山形縣進行滑雪運動，沒想自家寵物也超愛玩雪。影片中柯基整個身體幾乎掩埋在雪地中，只見牠興奮地跳躍前進，製造出一條長長的「柯基走道」，最後露出一個開心到不得了的頭在雪堆中，鼻頭跟眉間都堆滿了細雪，超嗨舉動讓飼主訝異道「新瀉的雪不得了啊…」
雪ではしゃぐコーギー#コーギー pic.twitter.com/C69e9GFiMm— 雪と猫と犬 (@corgi1234567) February 7, 2022
大雪紛飛的夜晚，一隻圓滾滾的小身影從遠處瘋狂往鏡頭的方向跑，但耐力只維持不到五秒就被層層堆疊的雪卡住了，原來是活潑好動的柯基，只見停下來的柯基努力地邁出小腿奮力一跳，只看見狗鼻子在雪地上蹦蹦跳跳的，在雪地拖出長長的一條「柯基走道」，最後柯基朝著鏡頭露出憨呆的可愛笑容，滿頭白雪的興奮模樣彷彿在說雪真好玩！
推特帳號「雪與貓與狗（雪と猫と犬）」時常分享長毛貓與柯基在雪地裡的情況，北國之美配上寵物的嬌萌可愛，吸引許多網友按讚，而推文回應笑說「柯基會不會拔不出來？」、「新瀉的雪長出狗狗的頭啦！」、「好好玩！」，而滿頭白雪的柯基樣貌也激似寶可夢中的嘎啦嘎啦。
udn寵物粉絲團上線囉！
▪ 可愛萌寵、健康保健、教養方法 在udn寵物部落一手掌握
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言